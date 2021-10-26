Постановление губернатора Белгородской области от 25 октября 2021 года № 135 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- подпункт 2.4 пункта 2 постановления дополнить седьмым абзацем следующего содержания:

"- подлежащих обязательной вакцинации, руководствоваться постановлением Главного государственного санитарного врача по Белгородской области от 18 октября 2021 года № 592 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".";

- подпункт 2.7 пункта 2 постановления дополнить двадцать пятым -двадцать девятым абзацами следующего содержания;

"Деятельность гостиниц, хостелов, баз отдыха, санаториев, пансионатов, домов отдыха, гостевых домов и иных объектов, осуществляющих гостиничные услуги, услуги размещения граждан, осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, социального дистанцирования, а также при соблюдении следующих условий:

Обязательное наличие у всех работников и заселяемых лиц (за исключением несовершеннолетних):

- QR-кода, которым подтверждается получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

- либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

- либо наличие отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование), срок действия которого составляет не более чем 72 часа со дня проведения исследования.";

- пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:

"2.9, В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." дополнительно:

2.9.1. Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года деятельность находящихся на территории Белгородской области организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в том числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением:

- обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

- услуг общественного питания в пределах 500 метров от установленных мест въезда в многосторонние автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, на территории аэропортов и вокзалов (станций), автозаправочных станций;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения гражданам, проживающим в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них;

- предприятий, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками;

2) объектов торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов;

- ветеринарных аптек и объектов торговли зоотоварами;

- объектов торговли (включая торговые, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки) в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, рекомендуемый перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте, определенная в порядке, установленном департаментом агропромышленного комплекса и • воспроизводства окружающей среды Белгородской области, составляет не менее 30 процентов;

- объектов торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, за исключением:

- медицинских организаций по оказанию стоматологических услуг в случае заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

- оказывающих ветеринарные услуги;

- оказывающих бытовые услуги с обслуживанием без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также услуги по срочному ремонту и обслуживанию транспортных средств, в том числе шиномонтажу;

- оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования (в том числе легковым такси);

4) парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

6) объектов и сооружений, в которых оказываются услуги по организации массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

7) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торговых, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

8) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

9) кинотеатров (кинозалов), концертных залов, музеев, театров, цирков, в том числе в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов;

10) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торговых и торгово-развлекательных центрах;

11) зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2.9.2. Приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов государственной власти Белгородской области и государственных учреждений Белгородской области (в том числе государственного автономного учреждения Белгородской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"), органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области, за исключением государственных услуг:

- по государственной регистрации рождения при организации ее предоставления в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Белгородской области, оказывающих медицинские услуги по родовспоможению и в послеродовой период;

- по государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года;

- по государственной регистрации смерти.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.";

- первый абзац пункта 5 постановления изложить в следующей редакции:

" 5. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Белгородской области:";

- подпункт 5.2 пункта 5 постановления изложить в следующей редакции:

"5.2. Руководствоваться постановлениями Главного государственного санитарного врача по Белгородской области от 18 ноября 2020 года № 8563 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Белгородской области", от 18 октября 2021 года № 592 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением четвертого - девятого абзацев пункта 1 настоящего постановления.

Четвертый - девятый абзацы пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 27 октября 2021 года.

Губернатор Белгородской области В.В.Гладков







