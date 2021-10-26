Хлунов: Заявки на участие в первом конкурсе РНФ подали из 42 регионов

Объединение Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) вызвало в свое время бурю споров, опасений, что инициативные исследования, в том числе из регионов, не будут поддержаны РНФ, который якобы в основном работает с крупными проектами. О первом конкурсе РНФ региональных проектов "РГ" беседует с его руководителем Александром Хлуновым.

Число молодых ученых в России за десять лет увеличилось почти на 10 процентов. Фото: Сергей Куксин/РГ

Александр Витальевич, РФФИ финансировал проекты регионов, сейчас вы подхватили от них эстафету. Что-то изменилось в принципах этой работы?

Александр Хлунов: Прежде всего, надо напомнить, что решение о праве регионов финансировать фундаментальные исследования принято Госсоветом и Советом при президенте РФ по науке и образованию. При этом надо выполнить два условия. Первое: финансирование проекта на паритетных началах: федеральные и региональные доли гранта должны составлять 50:50. Второе: экспертиза региональных проектов осуществляется на федеральном уровне. Чем отличается наш конкурс от проводимых РФФИ? Некоторыми сугубо финансовыми специфическими моментами, которые, думаю, не имеет смысл сейчас обсуждать. Главное и принципиальное отличие - масштаб конкурса. Заявки получили из 42 регионов.

Разве этого много? Меньше, чем из половины всех регионов России....

Александр Хлунов: А если я назову сумму, которую региональные участники конкурса готовы вложить? Это 750 миллионов рублей только на 2022 год. На аналогичные конкурсы РФФИ регионы выделяли значительно меньше. Меня эта сумма, честно говоря, удивила. Она выделена на фундаментальную науку в сложных условиях пандемии.

А зачем губернатору вообще эта головная боль с "фундаменталкой"? У него масса своих конкретных проблем, которыми занимается прикладная наука. А тут фундаментальная? Неизвестно, будет ли вообще результат проекта? А если и будет, то неизвестно, что с ним делать. Зачем миллионы вкладывать в неизвестное?

Александр Хлунов: Ваши сомнения понятны. И тем не менее регионы готовы вкладывать. Почему? Социально-экономическая жизнь в регионе невозможна без науки, в том числе фундаментальной. Предприятия не могут развиваться на старых технологиях, а новые может предложить только "фундаменталка". Без нее невозможно решить проблемы в здравоохранении, особенно сейчас, когда ставится задача повысить уровень жизни населения, ее продолжительность. Без фундаментальной науки не будет качественного высшего образования, что определяет общий уровень развития населения. И еще. Сейчас многие губернаторы говорят о внутренней "утечке" научных мозгов. Увы, таланты уезжают в столицы. Чтобы их удержать в регионах, там надо развивать фундаментальную науку.

Увы, таланты уезжают в столицы. Чтобы удержать их в регионах, там надо развивать фундаментальную науку

На какие гранты могут рассчитывать эти таланты?

Александр Хлунов: Будут поддерживаться малые научные группы (от 2 до 4 человек) двухлетними грантами до 1,5 млн рублей в год и отдельные научные группы (от 4 до 10 человек) трехлетними грантами от 4 до 7 млн рублей в год.

Больной вопрос любого конкурса - а судьи кто? У вашего есть щепетильный момент: экспертиза в руках федерального центра. А каково слово региона, который дает половину суммы?

Александр Хлунов: Оно очень весомо. У нас сформирован Экспертный совет, который возглавляет ректор МАИ Михаил Погосян. В его составе 53 человека, из них 42 представителя из регионов, подавших заявки. Схема рассмотрения заявки стандартная. Она направляется двум-трем экспертам, их заключения рассматривает соответсвующая научная секция и дает свои рекомендации. Все это передается Экспертному совету, за ним окончательное решение о выделении грантов.

Сегодня главное требование при выделении грантов - соответствие проектов приоритетам, которые определены в документах правительства. А регион, как говорится, не в струе?

Александр Хлунов: Если речь идет о совместных конкурсах, надо учитывать интересы и центра, и регионов. Скажем, Краснодар заявляет высокопродуктивный экологически чистый агрокомплекс. Это специфично для Краснодара, но это совпадет и с федеральными приоритетами. А например, в промышленной Челябинской области ставка на инженерные науки, что также является и федеральным приоритетом.

Какие регионы оказались наиболее активны в вашем конкурсе?

Александр Хлунов: По числу заявок и выделенной сумме лидируют Санкт-Петербург, 257 заявок и 50 миллионов рублей, Новосибирск - 207 и 65 миллионов, Челябинская область - 186 и 50 миллионов, Краснодарский край - 128 и 50 миллионов, Москва - 102 и 50 миллионов рублей. Победители будут объявлены в марте. Мы ориентировались на 300 проектов, но попечительский совет РНФ может принять решение об их увеличении. Все покажут результаты экспертизы.