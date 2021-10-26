Какие уловки используют мошенники при оформлении липового техосмотра

Сотни "умельцев" в интернете предлагают сегодня по всей стране организовать документы для оформления техосмотра (ТО). Какие уловки используют эти "помощники" и чем их схемы могут навредить автовладельцам, "РГ" рассказал аналитик международной компании-разработчика антивирусных решений ESET Станислав Жураковский.

С 1 марта 2021 года, напомнил он, все владельцы авто должны приезжать на ТО в специальные пункты. Таково требование Федерального закона от 06.06.2020 № 122-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и отдельные законодательные акты РФ".

Раньше документ можно было оформить онлайн. Как правило, техосмотр заказывали прямо перед покупкой страхового полиса. Стоило это в среднем 500 рублей. "Документ о ТО приходил мгновенно, в нем было главное - номер диагностической карты, который автовладелец передавал страховой. Теперь, - пояснил Жураковский, - водителю необходимо лично приехать в пункт технического осмотра, пройти процедуру, сфотографировать автомобиль и получить диагностическую карту с электронной подписью эксперта".

Мошенники быстро сориентировались и запустили онлайн-сервисы, предлагая сделать фотофиксацию машины и передать данные в систему ЕАИСТО, откуда страховщики получают диагностические карты и данные ТО. На самом деле - это обычная подделка фото на липовом осмотре.

"В обычном Adobe Photoshop, - отметил эксперт, - нет ограничения на подделку диагностических карт, как и нет запрета на обработку кадров фиксации техосмотра. И качество такой подделки будет вполне приличным, если исходные фото сделаны с высокой четкостью, в большом разрешении. Фотокамеры смартфонов все время улучшаются, качество снимков растет, поэтому обычно они подходят для коллажа".

Можно работу поручить небольшой нейросети. Но тогда потребуется несколько десятков программистов, и липовая диагностика будет стоить заказчику слишком дорого. Как правило, за подделку техосмотра платят не более пяти тысяч рублей. Поэтому мошенники особо не заморачиваются. Готовят несколько шаблонов разных станций техобслуживания и под них дорабатывают конечный продукт.

Также в Сети можно встретить объявления, где "станции технического обслуживания" предлагают не только сфотографировать на диагностическую карту за 500 рублей, но и внести необходимую информацию в системы для страховых компаний - за полторы-две тысячи.

"Это мошенничество еще опаснее, так как является подделкой документов. Их будут проверять ГИБДД и страховая компания. Если липовая диагностика и реальный осмотр дадут расхождения, то у автовладельца будут серьезные проблемы, - предупредил Станислав Жураковский. - Мошенники продают иллюзию "обмана системы".

Рассказывают, что за 500 рублей можно получить нужные фото, а еще за 500 - оформить документы на диагностическую карту. "Вы приезжаете, фотографируетесь и получаете карту, которая аннулируется в ГИБДД, - продолжает эксперт. - Другой вариант - вы перечисляете деньги на подделку диагностической карты, а потом исполнители не выходят на связь. Человек вряд ли пойдет в полицию заявлять о том, что у него украли деньги при попытке подделать документы. Поэтому такая схема очень жизнеспособна, поскольку жалоб на нее мало".

Эксперты ESET полагают, что сайтов по подделке диагностических карт скоро будет не сотни, а тысячи. Причем схемы по отъему денег у автовладельцев усложнятся. Так что автовладельцам не стоит испытывать судьбу, а оформлять все строго по закону.