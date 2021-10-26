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Рубрика: В мире

Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов

Текст: Александра Воздвиженская

Молдавская госкомпания Energocom объявила очередной тендер на пробную закупку еще одного миллиона кубометров газа, его выиграла нидерландская компания Vitol. Об этом сообщило агентство публичной собственности при правительстве Молдавии.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
На молдавских властях лежит ответственность за ситуацию с поставками газа

Накануне стало известно, что Energocom также закупит миллион кубометров газа у польской компании PGNiG. Тендеры объявляются на фоне переговоров молдавской стороны с "Газпромом" о новом долгосрочном контракте на поставку газа. Пока он не заключен, Молдавия проверяет возможности импорта из других стран.

Сейчас в Молдавии действует чрезвычайное положение на фоне энергокризиса, так как истекший к началу октября контракт с "Газпромом" был продлен лишь на месяц. Без учета Приднестровья страна потребляет около миллиарда кубометров газа в год. Одним из условий заключения нового контракта "Газпром" называет погашение долга республики, с суммой которого та не согласна.

В мире экс-СССР Молдавия В мире Европа Нидерланды Экономика Отрасли Нефть и газ

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