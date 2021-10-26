Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи

Арестованные по подозрению в поджоге леса в Турции семеро россиян отпущены под подписку о невыезде до окончания суда. Об этом РИА Новости рассказали в генконсульстве РФ в Анталье.

"Официальное уведомление о решении суда в генконсульство пока не поступило. По информации представителей защиты, россияне отпущены под подписку о невыезде до окончания судебного процесса", - сказал представитель генконсульства.

Россияне были арестованы турецкими властями по подозрению в поджоге леса во время прогулки по пешеходному маршруту Ликийская тропа в провинции Анталья. Арестованные с обвинениями не согласны. По их словам, они пытались потушить пожар, к которому сами не имели отношения.

Как ранее заявили туристы, им угрожает тюремный срок от двух до семи лет.