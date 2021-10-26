Рассматривается возможность обязательного экологического страхования

В поручении не уточняются отрасли, на которые может распространиться обязательное экологическое страхование, помимо отдельно выделенных. Так, Виктория Абрамченко предложила проанализировать "данные о состоянии и тенденциях аварийности на объектах по производству кокса, по добыче и обогащению железной руды и других промышленных объектах", изучить размер вреда окружающей среде, нанесенного в результате подобных аварий.
Ясно, что подобное страхование помогло бы избежать таких крупных штрафов, как заплатила из-за аварии с разливом топлива в мае прошлого года "Норильско-Таймырская энергетическая компания". Рекордная сумма штрафа составила 146,2 миллиарда рублей. Из нее 145,4 миллиарда рублей были выплачены в качестве возмещения вреда водным объектам и направлены в доход федерального бюджета, еще 684,9 миллиона были перечислены в бюджет муниципального образования города Норильска как возмещение вреда почвам.
Закон "Об охране окружающей среды", принятый в 2002 году, допускает введение обязательного экологического страхования. Но российские страховые компании используют это понятие преимущественно как страхование экологической ответственности, то есть как компенсацию вреда для жизни, здоровья, имущества третьих лиц в результате загрязнения и вреда окружающей среде и биоразнообразию. Сейчас комплексное экологическое страхование предоставляют только иностранные компании. Оно покрывает любые убытки, с которыми может столкнуться собственник предприятия.
Как известно, Минприроды РФ подготовило законопроект "Об исполнении собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду". В законопроекте есть положение о том, что за пять лет до конца цикла деятельности опасного объекта собственники компании должны предусмотреть план ликвидации и обеспечить его финансирование. Принятие закона будет означать новую веху в экологическом законодательстве.