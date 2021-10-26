Рассматривается возможность обязательного экологического страхования

Власти предложили ввести обязательное экологическое страхование для промышленных компаний за причинение вреда экологии. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила ведомствам рассмотреть целесообразность введения обязательного экологического страхования за причинение вреда окружающей среде в результате аварий. Соответствующее поручение от 1 октября с.г. направлено в Министерство промышленности и торговли, Министерство энергетики, Министерство природы и Ростехнадзор.

В поручении не уточняются отрасли, на которые может распространиться обязательное экологическое страхование, помимо отдельно выделенных. Так, Виктория Абрамченко предложила проанализировать "данные о состоянии и тенденциях аварийности на объектах по производству кокса, по добыче и обогащению железной руды и других промышленных объектах", изучить размер вреда окружающей среде, нанесенного в результате подобных аварий.

Сейчас комплексное экологическое страхование предоставляют только иностранные компании и оно покрывает любые убытки

Ясно, что подобное страхование помогло бы избежать таких крупных штрафов, как заплатила из-за аварии с разливом топлива в мае прошлого года "Норильско-Таймырская энергетическая компания". Рекордная сумма штрафа составила 146,2 миллиарда рублей. Из нее 145,4 миллиарда рублей были выплачены в качестве возмещения вреда водным объектам и направлены в доход федерального бюджета, еще 684,9 миллиона были перечислены в бюджет муниципального образования города Норильска как возмещение вреда почвам.

Закон "Об охране окружающей среды", принятый в 2002 году, допускает введение обязательного экологического страхования. Но российские страховые компании используют это понятие преимущественно как страхование экологической ответственности, то есть как компенсацию вреда для жизни, здоровья, имущества третьих лиц в результате загрязнения и вреда окружающей среде и биоразнообразию. Сейчас комплексное экологическое страхование предоставляют только иностранные компании. Оно покрывает любые убытки, с которыми может столкнуться собственник предприятия.

Как известно, Минприроды РФ подготовило законопроект "Об исполнении собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду". В законопроекте есть положение о том, что за пять лет до конца цикла деятельности опасного объекта собственники компании должны предусмотреть план ликвидации и обеспечить его финансирование. Принятие закона будет означать новую веху в экологическом законодательстве.