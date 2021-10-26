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26.10.2021 17:53
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме Балтийска

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Балтийске возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Фото: Рамуня Михеева /vk.com
В Балтийске расселят жильцов дома, где взорвался газ

Об этом сообщили в региональном управлении СК России. ЧП случилось в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ушакова в Балтийске днем 26 октября. После хлопка бытового газа возник пожар, который к 14.40, по данным МЧС, был уже потушен.

Следователи регионального управления СК продолжают работать на месте происшествия, производится детальный осмотр, допрашиваются свидетели, изымается необходимая техническая документация. В рамках расследования будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, исследуются обстоятельства установки и эксплуатации газового оборудования в доме.

В результате происшествия жертв нет. Сотрудники МЧС спасли 13 человек, эвакуировали шестерых. Никто серьезно не пострадал, четыре человека получили амбулаторную помощь, госпитализированных нет.

Квартира, в которой взорвался газ, была пустой, жилец находился на работе. Буквально за час до взрыва его соседи жаловались на сильный запах газа.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате взрыва выгорела квартира на площади 60 квадратных метров .Нарушено остекление двух домов. Несущие конструкции дома не повреждены.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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