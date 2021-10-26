Число претендентов на кресло мэра Краснодара выросло до 13

Буквально за последние сутки документы в конкурсную комиссию для участия в отборе кандидатур на должность главы города Краснодара подали еще семь человек.

- Стартовала последняя неделя подачи заявлений от претендентов. В настоящее время о своем желании принять участие в конкурсе заявили уже 13 человек. Прием документов завершится в 17.00 пятницы, 29 октября, - сказал член конкурсной комиссии от муниципального образования город Краснодар, начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев, которого цитирует пресс-служба мэрии.

Среди новых претендентов на кресло мэра столицы Кубани - глава Западного внутригородского округа Краснодара, руководитель администрации Калининского сельского округа и пять бизнесменов.

Как уже сообщалось, до утверждения городской Думой нового мэра исполнять обязанности руководителя Краснодара будет Андрей Алексеенко, прежде занимавший пост первого вице-губернатора края. На днях он также подал документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы краевого центра. Принять участие в конкурсе Алексеенко предложил глава региона Вениамин Кондратьев.

По итогам конкурса (он состоится 15 ноября) комиссия представит депутатам гордумы не менее двух кандидатур на должность главы Краснодара. Окончательное решение депутаты примут на ближайшем после проведения конкурса заседании: из двух кандидатов депутаты выберут нового мэра города тайным голосованием.

Напомним, предыдущий градоначальник 45-летний Евгений Первышов (он руководил администрацией Краснодара в течение последних пяти лет) недавно покинул свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы.