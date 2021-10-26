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26.10.2021 15:56
Рубрика: Общество

В Свердловской области с 30 октября запретят заведениям работать ночью

Текст: Юлия Мякишева

На Среднем Урале из-за высокой заболеваемости коронавирусом ограничивают работу общественных заведений. С 30 октября почти во всех местах потребуют на входе QR-код. Некоторые предприятия не будут работать ночью. Также расширился круг граждан, которые должны оставаться дома.

Фото: iStock
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Таким образом в преддверии нерабочих дней власти принимают меры, направленные на разрыв цепочки передачи коронавирусной инфекции между людьми.

Так, следуя поручению президента, с 30 октября в Свердловской области прекращена работа мест общественного питания и развлекательных учреждений (например, ночных клубов) с 23 часов до семи утра. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

Также возрастная планка для тех, кто должен находиться на обязательной самоизоляции, снизилась. Ранее оставаться дома должны были все люди старше 65 лет, теперь - старше 60. Исключение составляют люди, которые переболели, привились или начали курс вакцинации. Доказать это можно с помощью QR-кода, а также медицинских справок.

В зоны, свободные от COVID-19, смогут попасть уральцы, сделавшие хотя бы первый компонент прививки. Такое решение действует до 15 декабря. После этой даты в такие места пустят только полностью привитых.

С 30 октября вход в торговые центры, фитнес-клубы, общепит и другие места по QR-кодам становится обязательным. Раньше такой пропускной режим был рекомендован.

Как отметил Павел Креков, на пункты вакцинации, организованные не в больницах, удастся попасть без предъявления QR-кода. Но сказать, что идешь делать прививку, а на самом деле пойти гулять по торговому центру, не получится: до мест вакцинации проложат отдельные маршруты, которые не будут пересекаться с теми, которыми идут посетители.

Отмечено, что пропускной режим будет действовать с 30 октября и до тех пор, пока отмене не поспособствует эпидобстановка.

Между тем

По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в регионе еще 653 человека заразились COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 153 890 случаев заболевания. Выписано 447 человек. Всего с болезнью справились 139 538 уральцев. Погибло еще 30 человек, всего жертвами болезни стали 7318 свердловчанина.

Кстати

Ранее жесткие ограничительные меры ввели в Тюменской области. С 30 октября по 7 ноября включительно будет приостановлена деятельность предприятий сферы обслуживания. Общепит будет работать в формате навынос и на доставку. Аптек и продуктовых указ не коснется. Также исключение составляют энергетические и коммунальные компании, службы связи.

На неделю закроются школы, техникумы и вузы. Приостанавливают работу детские кружки и спортшколы. Садики будут работать в формате дежурных групп.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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