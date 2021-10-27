Указ губернатора Свердловской области от 27 октября 2021 года № 616-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ и от 22.10.2021 № 613-УГ следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что с 30 октября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются органы и организации, указанные в части второй настоящего пункта, допускается при наличии у таких граждан документа, удостоверяющего личность гражданина, а также:

QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации) не более шести месяцев назад либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад;

или медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), проведенного не позднее чем за 72 часа.

Запретить посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, не имеющими документа, удостоверяющего личность гражданина, и QR-кода или медицинских документов, указанных в части первой настоящего пункта, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются:

1) государственные органы Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов, государственное учреждение Свердловской области, осуществляющее официальное опубликование нормативных правовых актов Свердловской области (в том числе работниками этих учреждений);

2) организации общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также организаций общественного питания, расположенных в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных вокзалах и автовокзалах);

3) организации, осуществляющие деятельность в сферах культуры, спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций), организации досуга и развлечений, в том числе театры, филармонии, концертные организации, музеи, библиотеки, ночные клубы, танцплощадки, дискотеки, развлекательные аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, дельфинарии, аквапарки;

4) торговые, торгово-развлекательные центры и комплексы, кинотеатры (кинозалы), кинематографические клубы;

5) объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р);

6) прачечные, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, общественные бани, сауны, солярии, базы отдыха, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории);

7) детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания.

Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются органы и организации, указанные в части второй настоящего пункта, обеспечить:

1) проведение проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, QR-кода или медицинских документов, указанных в части первой настоящего пункта, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде или медицинских документах, указанных в части первой настоящего пункта, и документе, удостоверяющем личность гражданина;

2) установление пунктов контроля в целях недопущения посетителей, достигших возраста 18 лет, не имеющих QR-кода и (или) документов, указанных в части первой настоящего пункта.

Установить, что действие частей первой - третьей настоящего пункта не распространяется на посещение гражданами переписных участков в период проведения Всероссийской переписи населения и пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Установить, что после 15 декабря 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются органы и организации, указанные в части второй настоящего пункта, при наличии медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не допускается.";

2) дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

"3-1. Запретить с 30 октября 2021 года на территории Свердловской области в период с 23 часов до 6 часов:

1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан;

2) оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также организаций общественного питания, расположенных в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных вокзалах и автовокзалах).

3-2. Организациям культуры, осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.";

3) в подпункте 1 пункта 7 слова "методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР)" заменить словами "методом ПЦР";

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Жителям Свердловской области в возрасте 60 лет и старше, а также жителям Свердловской области, имеющим хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), с 30 октября 2021 года обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением:

1) руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, лиц, являющихся участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) граждан, имеющих QR-код или медицинские документы, указанные в части первой пункта 3 настоящего указа;

3) граждан, которым проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и наличия иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения лекарственных средств, продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.";

5) часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, обеспечить перевод на дистанционную работу работников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), в течение четырех недель для проведения профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в случае отсутствия медицинских противопоказаний.";

6) пункт 12 дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, освобождать от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при проведении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 3 и 4 пункта 1 настоящего указа, вступающих в силу с 30 октября 2021 года.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области А.В.Шмыков







