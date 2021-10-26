В Тюменской области перенесли сроки введения QR-кодов

Сдвинулись сроки введения QR-кодов на территории Тюменской области: ранее планировалось создать свободные от COVID-19 зоны с 15 ноября, но, согласно внесенным в постановление регионального правительства изменениям, это произойдет уже с восьмого числа.

Напомним, ранее все основные принятые в сибирском регионе ограничения, связанные с пандемией, были продлены до самого Нового года. Так, не разрешалось общепиту работать по ночам (если это не кафе в аэропорту или на вокзале, к примеру). Несовершеннолетние тюменцы могли посещать торговые центры только в сопровождении старших у которых в свою очередь, должны были при себе быть соответствующие документы - QR-код о вакцинации или документ о перенесенной ранее инфекции.

Сегодня глава региона Александр Моор ужесточил ограничения: в нерабочие дни - с 30 октября по 7 ноября включительно - будет приостановлена деятельность кафе, спорткомплексов, кинотеатров, салонов красоты, ТЦ и тому подобных предприятий. Временно закроются школы и вузы.

"Каждый четвертый житель области подхватывает инфекцию на работе, приносит ее домой и заражает близких. Сегодня тяжело болеют даже дети. Именно поэтому так важно хотя бы на неделю разорвать цепочку, сбить волну", - пояснил Моор.