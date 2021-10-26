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26.10.2021 13:01
Рубрика: Легковые авто

Самым продаваемым автомобилем в Европе стал электрокар. Это прецедент

Текст: Константин Руссов

Европейский авторынок подвёл итоги сентября, по итогам которого самым востребованным у жителей Старого Света стал электрокар. Можете поздравить мистера Маска в Twitter: это Tesla Model 3.

Фото: EPA/TESLA
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Можно ли считать итоги продаж в последние месяцы объективно показывающими картину спроса на ту или иную модель? В атвопроме по-прежнему дефицит микрочипов, и на коне в такой ситуации либо самый прозорливый, сделавший огромные запасы комплектующих, либо тот, кто успел адаптироваться под реалии быстрее других.

Обычно чарты возглавлял Volkswagen Golf, но его объёмы реализации в сентябре оказались на 40% меньше, чем годом ранее. Европейцы, которых приучают любить мать-природу, в качестве альтернативы выбрали Tesla Model 3.

В прошлом месяце в ЕС был зарегистрирован 24 591 электрокар, рост по отношению к сентябрю 2020 года составил 58%. Результат немецкого хэтча, по данным, - 17 507 автомобилей.

В общем зачёте пока лидирует всё-таки Volkswagen Golf, который купили 176 061 клиентов (- 12%), на втором месте по итогам января-сентября - Toyota Yaris (157 240 авто, +12%), на третьем - Dacia Sandero, который в июле смог стать бестселлером. Румынский "бюджетник" выбрали 148 523 человек (+23%). Tesla Model 3 в десятке лидеров ЕС за девять месяцев 2021 года отсутствует.

#Tesla