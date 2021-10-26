Ученые разработали прибор, убивающий коронавирус

Светильник, который убивает коронавирус не только на поверхностях предметов и в помещениях, но проникает и в клетки человека, разработали американские ученые. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Речь идет об ультрафиолетовом свете, который давно используют в больницах для стерилизации помещений и инструментов. А недавние исследования показали, что такое излучение эффективно борется и с коронавирусом, который находится на поверхности предметов в аэрозольной или жидкой фазе.

Однако возможности ультрафиолета для терапии ограничены, так как при больших дозах облучения он может повреждать геномы млекопитающих, вызывая мутации и нарушая ДНК.

Американские ученые определили безопасный для человека диапазон волн синего цвета определенной плотности, который убивает вирус SARS-CoV-2, независимо от того, находится он внутри живой клетки или за ее пределами.

Чтобы найти этот диапазон, ученые на моделях клеток испытали воздействие света с длиной волны 385, 405 и 425 нанометров. Оказалось, что волны длиной 425 нанометров, практически полностью находящиеся в видимой части спектра, не причиняли вреда здоровым тканям.

Даже низких доз такого света достаточно, чтобы снизить вирусную нагрузку, а более высокие дозы снижали инфицирование на 99,9 процента без негативного воздействия на жизнеспособность неинфицированных клеток.

Авторы также подобрали оптимальные параметры длины волн и времени облучения для борьбы с другими коронавирусами, такими как SARS-CoV-1 и MERS.

Исследователи надеются, что их разработка окажет существенную пользу в борьбе с пандемией коронавируса, особенно в странах и регионах, где не хватает вакцин.

Отметим, это сообщение дает надежду, что масштабное внедрение таких приборов способно остановить пандемию. Но с другой стороны необходимо понять, насколько эффектно такое излучение сможет бороться с вирусом, который проник в организм человека. И может ли оно заменить вакцинацию. Для этого надо провести дополнительные исследования.