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26.10.2021 23:31
Рубрика: Экономика

Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года

Текст: Анастасия Селиванова

Если после 2024 года транзит российского газа через украинскую территорию прекратится, то Киев оптимизирует свою газотранспортную систему (ГТС), оставив рабочими только те отрезки, которые необходимы для внутреннего использования. В противном случае содержать ГТС будет слишком затратно.

Фото: РИА Новости
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Об этом руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил в интервью ТСН. "Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год", - приводит слова Макогона ТАСС.

Если контракт не будет заключен и транзит газа остановится, то после 2024 года Украина будет вынуждена "оптимизировать систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться". По словам Макогона, газопровод не планируют резать на металлолом - "это будет плановый процесс оптимизации системы".

Сейчас между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует контракт на период с 2020 по 2024 год. Он предусматривает транзит газа в размере 65 млрд кубометров в прошлом году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. По итогам прошлого года транзит российского газа составил рекордно низкие за последние 30 лет 55,8 млрд кубометров.

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Как писала ранее "РГ", на недавней Российской энергетической неделе вице-премьер РФ Алекандр Новак заявил, что российская сторона консультируется с Германией по поводу транзита газа после 2024 года, однако подробности этого не раскрываются.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова сохранить транзит газа после 2024 года, однако для этого требуется привести украинскую ГТС в нормативное состояние. "Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута", - отмечал президент.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу

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