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26.10.2021 13:16
Рубрика: Легковые авто

В России отзывают тысячи Audi из-за проблем с подушками безопасности

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Росстандарт сообщил об отзыве автомобилей Audi A4 и A6, проданных с 2005 по 2011 год. Как уточняет ведомство, под отзывную кампанию попадают 31 270 машин. Причина - проблемы с подушками безопасности переднего пассажира, произведёнными компанией Takata.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Существует вероятность того, что при срабатывании этой подушки безопасности может разрушиться корпус газогенератора. В результате мелкие металлические осколки корпуса могут разлететься и в некоторых случаях поранить водителя и пассажиров", - пояснили в Росстандарте.

На автомобилях, подлежащих отзыву, бесплатно заменят модуль фронтальной подушки безопасности. Для этого владельцам Audi нужно самостоятельно обратиться к официальным дилерам "Фольксваген Груп Рус", либо дождаться официального письма или звонка от компании. Узнать, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по VIN-кодам, список которых опубликован на сайте Росстандарта.

Ранее стало известно о том, что Hyundai отзывает еще 100 тысяч автомобилей, которые могут вспыхнуть.

#Audi