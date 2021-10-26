В России отзывают тысячи Audi из-за проблем с подушками безопасности

Росстандарт сообщил об отзыве автомобилей Audi A4 и A6, проданных с 2005 по 2011 год. Как уточняет ведомство, под отзывную кампанию попадают 31 270 машин. Причина - проблемы с подушками безопасности переднего пассажира, произведёнными компанией Takata.

"Существует вероятность того, что при срабатывании этой подушки безопасности может разрушиться корпус газогенератора. В результате мелкие металлические осколки корпуса могут разлететься и в некоторых случаях поранить водителя и пассажиров", - пояснили в Росстандарте.

На автомобилях, подлежащих отзыву, бесплатно заменят модуль фронтальной подушки безопасности. Для этого владельцам Audi нужно самостоятельно обратиться к официальным дилерам "Фольксваген Груп Рус", либо дождаться официального письма или звонка от компании. Узнать, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по VIN-кодам, список которых опубликован на сайте Росстандарта.

Ранее стало известно о том, что Hyundai отзывает еще 100 тысяч автомобилей, которые могут вспыхнуть.