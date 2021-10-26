Вышел трейлер хоррора с Брюсом Кэмпбеллом "Черная пятница"

Есть как минимум одна вещь, на которую можно смотреть практически бесконечно, - это актер Брюс "Эшер-слэшер" Кэмпбелл, одна из икон фильмов ужасов. Что веско подтверждает трейлер картины "Черная пятница" (Black Friday). Ролик размещен на YouTube-канал Screen Media Films, он весел, кровожаден и определенно порадует болельщиков "Зловещих мертвецов".

Действие комедийного сплэттера развернется в супермаркете игрушек в ночь тотальной распродажи Черной пятницы, где группе недовольных сотрудников, во главе с менеджером Джонатаном (Кэмпбелл), предстоит брутально схлестнуться с толпой озверелых покупателей, оккупированных инопланетным паразитом, упавшим на Землю верхом на метеорите, как водится.

Поставил всю эту вакханалию задорного насилия Кейси Тебо, ранее снимавший видео для ВИА Aerosmith. В других ролях: Девон Сава ("Пункт назначения"), Ивана Бакеро ("Лабиринт фавна"), Майкл Джей Уайт ("Закатать в асфальт"), Райан Ли ("Во все тяжкие"), Марк Стегер ("Очень странные дела", "Стэн против сил зла"), Лонни Фармер ("Касл-Рок").

В кино - с 19 ноября, цифровой релиз - уже 23-го. По дате официальной российской премьеры данных нет.