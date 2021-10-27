Банк России назвал условия для роста экономики страны

По словам зампреда Банка России, диапазон роста экономики от ЦБ составляет 2-3%.

"Но, на наш взгляд, чтобы его достичь, требуется действительно успешная реализация всех инициатив правительства. Если они будут реализованы, и если произойдет соответствующее повышение потенциального темпа роста, то, безусловно, эти 3% мы по итогам 2023-2024 годов вполне можем увидеть", - пояснил Алексей Заботкин.

Ранее ученый РАН Яков Миркин заявил, что если сбудется прогноз МВФ, то россияне в 2022 году будут жить в хороших экономических условиях. А глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал условия для снижения инфляции до 4%.