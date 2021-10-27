Бизнес-ассоциации предложили сделать вакцинацию всеобщей и обязательной. В частности, с таким предложением выступили Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний-интернет торговли. Соответствующее письмо АКОРТ и АКИТ отправили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, сообщают "Известия".

Также представители торговли предложили сделать прививки в частных клиниках тоже бесплатными и давать привитым скидки на услуги ЖКХ. По мнению АКОРТ и АКИТ, победить коронавирус можно только при всеобщей вакцинации.

Свою позицию "торговики" обуславливают опасениями насчет закрытия магазинов в период действия ограничительных мер. По их словам, отрасль понесет в этом случае очень серьезные потери.

Сейчас в России введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий населения в 79 регионах. Однако, по мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, темпы вакцинации все равно являются недостаточными.