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27.10.2021 08:52
Рубрика: Общество

Бизнес-ассоциации предложили сделать вакцинацию всеобщей и обязательной

Текст: Алексей Рыбин

Бизнес-ассоциации предложили сделать вакцинацию всеобщей и обязательной. В частности, с таким предложением выступили Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний-интернет торговли. Соответствующее письмо АКОРТ и АКИТ отправили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, сообщают "Известия".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Также представители торговли предложили сделать прививки в частных клиниках тоже бесплатными и давать привитым скидки на услуги ЖКХ. По мнению АКОРТ и АКИТ, победить коронавирус можно только при всеобщей вакцинации.

Свою позицию "торговики" обуславливают опасениями насчет закрытия магазинов в период действия ограничительных мер. По их словам, отрасль понесет в этом случае очень серьезные потери.

Сейчас в России введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий населения в 79 регионах. Однако, по мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, темпы вакцинации все равно являются недостаточными.

Общество Здоровье Экономика Бизнес Пандемия коронавируса COVID-19

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