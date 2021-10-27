Большинство погибших в ДТП электросамокатчиков нарушили ПДД

Большинство погибших в ДТП из тех, кто управлял в момент происшествия средствами индивидуальной мобильности (СИМ) с электромотором, сами были виноваты в аварии. Это следует из анализа аварийности с такими средствами передвижения, которые представил Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

Если электросамокат сбил пешехода или другого электросамокатчика, то и ДТП это не считается. Фото: Getty Images

Согласно данным исследования, за 9 месяцев этого года произошло 416 таких ДТП, сведения о которых внесены в официальную статистику. Напомним, что пока официально те, кто управляет электросамокатами, моноколесами и прочими гироскутерами, считаются пешеходами. Поэтому сколько произошло их столкновений между собой или с пешеходами - неизвестно. В статистику попадают только данные о столкновениях с автомобилями, причем те, в которых получили ранения или погибли люди. В этих происшествиях погибли 10 и ранены 438 человек.

Как правило, в абсолютном большинстве аварий виноваты водители. Согласно данным этого же исследования - в 88,7 процента случаев. Впрочем, в случаях наездов на пешеходов водители виноваты в 67 процентах происшествий. А в случаях столкновений со средствами индивидуальной мобильности - в 68 процентах. По вине водителей на дорогах погибли только три человека, управлявших СИМ, из десяти. Семеро погибших сами нарушили правила.

Наибольшее количество ДТП с участием электросамокатчиков и им подобных зарегистрировано в Москве (99), Санкт-Петербурге (75), Краснодарском крае (30), Свердловской области (27). Двое погибли при столкновениях с автомобилями в Москве. По одному погибшему приходится на Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, а также на Сахалинскую, Свердловскую, Московскую, Тверскую и Новосибирскую области.

Шесть из десяти погибших получили смертельные травмы в ДТП, произошедших в темное время суток. При том, что наибольшее количество аварий с СИМ (76%) произошло в светлое время суток. Чаще всего ДТП с участием такого транспорта случались на выездах с прилегающей территории (89 ДТП), нерегулируемых перекрестках неравнозначных улиц (77), нерегулируемых пешеходных переходах (73), регулируемых перекрестках (71 ДТП), регулируемых пешеходных переходах (69 ДТП), говорится в исследовании.

Шесть из десяти погибших, передвигавшихся на электросамокатах, получили смертельные травмы в ДТП, произошедших в темное время суток

Напомним, что сейчас минтранс разработал поправки в Правила дорожного движения, которые вводят новый термин для электросамокатов, моноколес и гироскутеров - "средство индивидуальной мобильности". Кроме того, в поправках подробно прописывается, где, кому и при каких условиях можно на них передвигаться. Эти поправки уже согласованы с МВД, а также поддержаны рабочей группой аналитического центра при правительстве по регуляторной гильотине.

Одна беда: в Правила дорожного движения нельзя вносить поправки. Их можно переиздать только целиком. Минтранс и МВД предлагают сделать исключения из этого требования для Правил дорожного движения. Хотя бы временное. Но против этого возражает минюст. В итоге правительство должно решить, будут ли в Правила внесены необходимые поправки или их придется готовить в новой редакции. На разработку этих поправок потребовалось три года. Сколько потребуется для новой редакции Правил - неизвестно.