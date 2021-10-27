Bridgestone Blizzak Spike 02. Как справляется "японец" с российской зимой

"РГ" испытала шипованные шины Bridgestone Blizzak Spike 02 и публикует свои наблюдения в преддверии зимнего сезона.

Японские шины Bridgestone Blizzak Spike 02 пришли на смену модели первого поколения, Spike 01, которую в России неплохо покупали.

Как и модель-предшественник, шипованные покрышки позиционируются как премиальные и, разумеется, в них усилены конкурентные преимущества Spike 01 и устранены некоторые ее недостатки. В процессе знакомства с Blizzak Spike 02 журналист "РГ" испытал модель на переднеприводном лифтбеке в условиях переменчивой погоды минувшей зимы. Ниже - наши впечатления от знакомства и комментарии ключевых характеристик шин Blizzak Spike 02 размерностью 205/55 R16.

Для наших зим

Фото: Юрий Зубко / РГ

Шипованные шины Bridgestone Blizzak Spike-02 выпускаются почти исключительно для России и стран СНГ, соответственно в этой модели учтены особенности эксплуатации "шиповки" как в экстремально холодном климате, так и в регионах с переменчивой температурой, когда гололед сменяется снежной кашей.

В процессе модернизации модели разработчики внесли коррективы в состав резиновой смеси. В нем теперь содержится больше силики, придающей мягкость при экстремальных минусовых температурах (ниже минус 30"С).

В то же время боковины имеют более плотную силовую конструкцию (даже в малоразмерных моделях используется не одинарный, а двойной корд, так что заполучить грыжу на таких покрышках крайне затруднительно). И, наконец, в шине была изменена конструкция шипа с целью большей эффективности сцепления. Его посадка за счет измененной формы стала боле надежной.

Испытание в деле

Фото: Юрий Зубко / РГ

Как все эти технологии работают на российских зимних дорогах? Прежде всего - ощущается прогресс в курсовой устойчивости. Редакционный автомобиль, обутый в покрышки Bridgestone Blizzak Spike-02, уверенно стоит на обледенелых и заснеженных участках трассы. На старте и при совершении обгонов переднеприводная машина не рыскает и не срывается с траектории.

Причина - в том числе и в оптимизированном составе компаунда в тех блоках протектора, где установлены шипы. Именно новая резиновая смесь способствует тому, что покрышки, образно говоря, обволакивают микропрофиль дороги, в результате между шипом и поверхностью не остается пустот, а шипы начинают работать только тогда, когда это становится необходимым.

В условиях езды по снежной каше уже в черте города Blizzak Spike-02 тоже радует. Тестовый автомобиль уверенно срывается с места, если не церемониться с газом. Канавки разной формы и глубины эффективно отводят слякоть и талую воду из пятна контакта, а пересмотренные ламели, нарезанные в шашках протектора, обеспечивают уверенное сцепление на укатанном снегу и льду.

Фото: Юрий Зубко / РГ

При маневрировании в потоке и заходе в поворот фиксируем острые, без запаздываний, реакции машины на управляющие действия. Здесь также работает в большей степени оптимизированный протектор с V образным направленным рисунком, равно как канавки измененной формы, увеличенное количество ламелей и пересмотренная конструкция и форма направленного шипа.

Кстати, твердосплавный сердечник с увеличенной длиной кромки получил в Blizzak Spike-02 овальную форму. А овальные шипы, как известно, обеспечивают более широкую кромку зацепления с покрытием в продольном направлении. Тело шипа в основании в свою очередь исполнено в виде квадрата со скругленными краями. В следствии такой оптимизированной формы, с одной стороны, повысилась эффективность работы шипа, а с другой, были улучшены возможности по его удержанию в шине. Соответственно, производитель обещает увеличенный срок эксплуатации Blizzak Spike-02 в сравнению с предшественником.

При активной езде

Фото: Юрий Зубко / РГ

Однако законы физики никто не отменял. При заходе на вираж с намеренно завышенной скоростью развивается логичный снос передней оси, а после корректирующих действий рулем автомобиль отправляется в контролируемое скольжение. При этом на апексе поворота ощущаешь, как цепко новые шипы вгрызаются в лед и укатанный снег, и автомобиль вновь обретает стабильность.

К замедлению на льду, снежной каше и скользком асфальте у нас не возникло даже малейших претензий - спасибо опять-таки оптимизированным компаунду, протектору и шипам, увеличившим силу трения при торможении на разных типах поверхностей.

Что касается уровня шума, то это главная претензия к Blizzak Spike-02. Да, на бумаге все хорошо - японцы не стали перегружать свою покрышку чрезмерным количеством шипов. Их здесь максимум 60 штук на погонный метр протектора. Но на практике именно на асфальте уже на 80 км/ч шум от шин отчетливо проникает в салон. И с ростом скорости ситуация не улучшается.

Выбирай на вкус

Фото: Юрий Зубко / РГ

"Шиповки" Bridgestone Blizzak Spike 02 выпускаются в исполнении для легковых автомобилей и в версии SUV (для кроссоверов и внедорожников) и представлены сразу в 76 размеров от 13 до 21 дюймов.

Причем если еще несколько лет назад резина Bridgestone поставлялась к нам из Японии, то сейчас львиная доля продукции идет с завода марки под Ульяновском, который запустили в эксплуатацию в мае 2017 года. При этом руководство компании гарантирует, шины, выпущенные в Ульяновске, идентичны по всем показателям тем, что произведены в любой другой стране.

Но и самое главное - цена. Стоимость 13-дюймовых Bridgestone Blizzak Spike 02 начинаются от 4 тысяч рублей. Да, мало кто скажет, что это дешево. Но, как и рассказывала ранее "РГ", зимние шины в этом сезоне подорожали. Так что таковы современные реалии.