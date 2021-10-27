Цены на АЗС в России растут вторую неделю подряд

Стоимость бензина на автозаправках в России за неделю с 14 по 21 октября поднялась во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Больше всего ценники на бензин выросли в Ставропольском крае, Оренбургской и Кировской областях, а также в Башкирии, Мордовии и Татарстане. Там моторное топливо подорожало на 21-22 копейки на каждый литр. В Чувашии рост составил 23-24 копейки на литр, передает "Интерфакс".

Неделей ранее ЦДУ ТЭК также сообщал о росте ценников на АЗС в среднем на 20 копеек. Тогда среди регионов-лидеров по удорожанию топлива были Костромская область, Ингушетия, Чечня, Забайкалье и другие регионы. Там рост достигал 39 копеек на литр. Наибольшее удорожание демонстрировали сетевые заправки.

По данным Московской топливной ассоциации, на столичных заправках сильнее всего подорожал дизель - на 24 копейки на литр, а сорта Аи-92 и Аи-95 - на 5-6 копеек.