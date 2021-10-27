Фестиваль органной музыки соберет в Полоцке музыкантов из России и Беларуси

Знаменитый Полоцкий орган, который по признанию исполнителей Союзного государства покоряет своим необыкновенным голосом благодаря уникальной акустики Софийского собора, собирает в очередной раз с 7 по 28 ноября гостей на XXVI международный фестиваль "Званы Сафіі".

Увертюрой к музыкальному торжеству, в котором примут участие виртуозы из Беларуси и России, станет выступление в концертном зале храма Санкт-Петербургского концертного дуэта. В его составе, информирует БЕЛТА, - лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган) и заслуженный артист России Марк Таубе (скрипка). Они представят слушателям программу, в которой прозвучат сочинения композиторов XVIII-XX веков, а также фантазии на темы известных опер - "Севильский цирюльник", "Норма" и "Кармен". Кстати, впервые на фестивале прозвучит трио-соната для двух скрипок и бассо континуо Томазо Альбинони.

Праздничную программу открытия фестиваля, сообщает агентство, подготовили постоянные участники "Званоў Сафіі" - заслуженная артистка РБ Ксения Погорелая (орган) и камерный оркестр "Европа-Центр".

Концерт белорусской органистки, лауреата международных конкурсов Екатерины Николаевой запланирован на 21 ноября. Она исполнит знаменитую Токкату и фугу d-moll Баха, сочинения выдающихся композиторов французской органной школы Вьерна и Дюрюфле.

А завершающим аккордом популярного фестиваля музыкального искусства станет выступление звездного дуэта. Композитор, органист Алексей Шмитов и заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба приедут в Полоцк с единственным концертом в Беларуси.

Местные обозреватели отмечают, что фестиваль органной музыки вписан в ежегодный календарь культурных событий Беларуси как один из самых ярких творческих проектов, благодаря которому Полоцк стал центром мирового органного исполнительства.

Софийский орган, установленный около сорока лет назад, признан музыкальной общественностью лучшим концертным инструментом в Беларуси. Он имеет 3905 труб, выполненных из разных пород дерева и особых металлических сплавов, 48 регистров, три ручные клавиатуры и систему ножных педалей. Первым исполнителем на полоцком органе был выдающийся органист, народный артист России Олег Янченко.

Остается напомнить, что идея проведения фестиваля в Полоцке принадлежит Ксении Погорелой. Его главная цель, подчеркивают музыковеды, состоит в знакомстве с классическим наследием композиторов прошлых столетий и современности, с органной культурой разных стран и развитие международных творческих связей. За многолетнюю историю проекта его участниками стали мастера органного искусства из нескольких десятков стран.