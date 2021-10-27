Постановление администрации Ленинградской области от 27 октября 2021 года № 694 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

а) в пункте 1.11:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"Допуск индивидуальных посетителей и организованных групп, за исключением организованных групп несовершеннолетних, разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа, при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также с запретом на предоставление посетителям во временное пользование системы ""Аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией (за исключением выездных виртуальных экскурсий с использованием SD-очков при их индивидуальной дезинфекции и наличии отрицательного результата теста на коронавирус у сотрудников музеев, допущенных к организации таких экскурсий) при условии соблюдения всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Деятельность театров Ленинградской области допускается при условии исключения посещения организованных групп несовершеннолетних, наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа, и при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также при соблюдении социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).";

б) в абзаце восьмом пункта 1.19 цифры "65" заменить цифрами "60";

в) пункт 1.19.2 изложить в следующей редакции:

"1.19.2. С 30 октября 2021 года в зоне 1 и зоне 2 деятельность хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих услуги дополнительного образования (в том числе в домах культуры), а также фитнес-центров (фитнес-клубов), стоматологий, бань, бассейнов осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у работников и посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.

Деятельность хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих услуги музеев и внемузейных пространств, театров допускается при условии исключения посещения организованных групп несовершеннолетних и соблюдении условий, установленных абзацем первым настоящего пункта, а также при наличии у работников и посетителей медицинского отвода от вакцинации от COVID-19.

Ограничения численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные приложением 2 к настоящему постановлению, не распространяются на деятельность этих организаций при наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.";

г) дополнить пунктами 1.19.4-1.19.6 следующего содержания:

"1.19.4. С 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно деятельность многофункциональных центров осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, но в отношении ограниченного перечня услуг согласно приложению 5 к настоящему постановлению, в том числе осуществляется выдача документов, являющихся результатом предоставления государственных, муниципальных и иных услуг.

1.19.5. С 30 октября 2021 года деятельность кинотеатров и передвижных цирков шапито при условии исключения посещения организованных групп несовершеннолетних, а также гостиниц, иных средств размещения разрешена с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у работников и посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа. При этом заселение в гостиницы, иные средства размещения возможно также при отрицательном результате исследования посетителей на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством экспресс-теста.

1.19.6. Установить, что с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно деятельность торговых центров, торговых комплексов площадью 36 тыс. квадратных метров и более разрешена в части деятельности аптек, торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости (при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%), а также оказания услуг общественного питания на территории исключительно навынос за пределы зданий таких торговых центров и торговых комплексов.";

д) в пункте 1.20:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац третий изложить в следующей редакции:

"С 30 октября 2021 года обслуживание посетителей на предприятиях общественного питания в зоне 1 и зоне 2 разрешено при наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, в случае отсутствия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 работу разрешено осуществлять при условии наличия у работников и посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

е) пункт 1.21 дополнить абзацем следующего содержания:

"С 30 октября 2021 года в зоне 1 и зоне 2 деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, разрешается при условии наличия у таких объектов паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, в случае отсутствия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность разрешено осуществлять при условии наличия у работников и посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

ж) в пункте 1.23.4 цифры "65" заменить цифрами "60";

з) пункт 1.26 дополнить абзацем следующего содержания:

"В период осенних каникул 2021 года работа организаций отдыха детей и их оздоровления разрешается только при проживании персонала на их территории (в условиях обсервации). Выход (выезд) детей, а также персонала за пределы организации отдыха детей и их оздоровления в период смены не допускается.";

и) в пункте 1.27:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз в части проведения тренировочных мероприятий осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению. С 30 октября 2021 года в зоне 1 и зоне 2 дополнительным условием является наличие у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

в абзацах десятом - двенадцатом цифры "65" заменить цифрами "60";

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"Осуществление деятельности объектов, предназначенных для развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно запрещено (приостановлено), с 8 ноября 2021 года в зоне 1 и зоне 2 разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

к) пункт 1.40 дополнить абзацем следующего содержания:

"Подтверждением наличия у посетителей указанных документов является их предъявление на входе вместе с документом, удостоверяющим личность для обеспечения возможности идентификации.";

л) в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 2 (Зона 1) дополнить словом "Выборгский";

в графе 3 (Зона 2) слово "Выборгский" исключить;

м) в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 1) дополнить словом "Выборгский";

в графе 4 (Зона 2) слово "Выборгский" исключить;

строку 5 изложить в следующей редакции:

строку 19 изложить в следующей редакции:

н) дополнить приложением 5 следующего содержания:





"Приложение 5 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573

Перечень государственных и иных услуг, предоставление которых организовано в многофункциональных центрах в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 1 настоящего постановления и подпункта "м" в части изложения строк 5 и 19 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 30 октября 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области, Первый вице-губернатор Ленинградской области, руководитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области И.Петров







