На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли новые боевые патроны

Сотрудники правоохранительных органов США обнаружили несколько новых боевых патронов на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где произошел инцидент с актером Алеком Болдуином. Об этом рассказал Адан Мендоса, занимающий пост шерифа округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико.

"Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами", - сказал шериф, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Инцидент на съемках фильма "Ржавчина" произошел в прошлый четверг. Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми, в режиссера Джоэла Соуза и кинооператора Галину Хатчинс. Последняя погибла.