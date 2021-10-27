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27.10.2021 13:04
Рубрика: Легковые авто

Нужно ли прогревать шины перед поездками

Текст: Майя Бирюкова
Поклонники автогонок знают, что перед началом соревнований колеса спорткаров техники прогревают с помощью термочехлов или электронагревателей. Для чего это делается и нужны ли похожие процедуры для обычных автомобилей?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если речь идет о Формуле-1, то состав шин для автомобилей-участников используется с учетом рабочей температуры 70-90 градусов: при высоких отметках достигаются максимальные сцепные свойства. Во время активных циклов разгона и торможения резины может нагреться до этих показателей, пишет aif.ru. Чтобы не проиграть ценные мгновения старта, техники прогревают колеса.

Фото: iStock
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У обычных автомобилей резина нагревается гораздо меньше. Точные показатели зависят от размера шины, условий внешней среды, нагрузки, давления воздуха, скорости, рисунка протектора, конструкции и прочих факторов.

Даже при поездках в летнюю жару покрышки охлаждаются за счет обдува. Как правило, температура резины держится в пределах 30-40 градусов. Она может повыситься во время резкого торможения, но об этом чуть позже.

Зимой температура шины еще ниже. Если автомобиль едет в спокойном темпе, она не превышает 10-15 градусов и тоже чуть возрастает во время разгонов-торможений. С учетом этих значений и создан состав резины для шин обычных автомобилей, не предназначенных для участия в гонках.

В холодное время года резине потребуется какое-то время, чтобы температура достигла рабочих показателей. Сразу после старта она действительно не дотягивает до тех значений, которые требуются до максимального сцепления колес с дорогой. Поэтому в гололед могут скользить даже зимние шины.

Главный способ их прогрева - равномерное и спокойное движение по дороге без активных нагрузок. Если на улице около -10 градусов, то за 10 минут резина прогреется до 5 градусов тепла, мотор и трансмиссия также будут готовы к нормальной работе. Скорость можно будет увеличивать. От шины идет активная теплоотдача, поэтому во время движения на скоростных дорогах автомобили заставляют таять снег под колесами.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Важно, что на температуру резины влияет стиль вождения водителя. Спортивное вождение и дрифт срок службы шин заметно сокращают. Чем выше температура - тем ниже прочность резины и корда. Если покрышки нагреются до 100 градусов, то прочность корда упадет на 20 процентов, а резины - в два раза.

В диапазоне от 100 до 120 градусов может начаться процесс вулканизации и девулканизации резины, шины начинают разрушаться. Именно эти показатели достигаются во время дрифта. Чем ниже прочность корда и выше температура - тем больше вероятность, что протектор отслоится и каркас разорвется. Поэтому дрифтовать на обычной резине может быть очень опасно.