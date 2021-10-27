Распоряжение губернатора Омской области от 27 октября 2021 года № 136-р "О внесении изменений в отдельные распоряжения Губернатора Омской области"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в пункте 7:

- в подпункте 4.1 слова "65 лет" заменить словами "60 лет";

- в подпункте 5 слова "65 лет и старше" заменить словами "старше 60 лет";

- дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения, предусмотренные подпунктами 4.1, 5 настоящего пункта, не распространяются на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.";

2) подпункт 2 пункта 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"- освобождать от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

3) в пункте 10.3.1:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"10.3.1. Учреждениям культуры (ОКВЭД 90, 91.01, 91.02), кинотеатрам (кинозалам), спортивным объектам, спортивным залам, фитнес-клубам, бассейнам, аквапаркам, гостиницам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений (ОКВЭД 90), оказывать услуги при соблюдении следующих условий:";

- подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, - подлежащий учету медицинский документ, подтверждающий факт установления медицинского противопоказания, заверенный в установленном порядке медицинской организацией, с прилагаемым к нему отрицательным результатом лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - ПЦР-исследование), со дня проведения которого прошло не более 3 календарных дней;";

4) в пункте 11:

- в подпункте 1 слова "детских игровых комнат и детских развлекательных центров," исключить;

- в подпункте 3 слова "результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - ПЦР-исследование)" заменить словами "результата ПЦР-исследования";

5) в пункте 12:

- дополнить подпунктом 2 следующего содержания:

" 2) с 30 октября по 7 ноября 2021 года деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров;";

- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

" 5) с 30 октября по 7 ноября 2021 года отдых и оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления (независимо от их организационно-правовых форм);";

6) в пункте 16:

- после слов "муниципальных услуг" дополнить словами "(далее -МФЦ)";

- дополнить абзацами следующего содержания:

"В период с 30 октября по 3 ноября 2021 года в МФЦ в соответствии с установленным графиком работы осуществляется прием граждан только по предварительной записи, а также обеспечивается доступ для распечатывания QR-кодов и участия в переписи населения.

В период с 5 по 7 ноября 2021 года прием граждан в МФЦ не осуществляется, за исключением обеспечения доступа граждан в целях распечатывания QR-кодов и участия в переписи населения в соответствии с установленным графиком работы МФЦ.";

7) пункт 22 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:

"2) с 30 октября по 7 ноября 2021 года приостановить действие электронных транспортных карт, выданных в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п "О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области", с сохранением неиспользованных поездок и их переносом на последующие периоды в течение календарного года.";

8) в таблице приложения № 3 "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности":

- в абзаце втором строки "Деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), а также торговых объектов, расположенных на их территории" слова "детских игровых комнат и детских развлекательных центров," исключить;

- в абзаце пятом строки "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" слова "детских игровых комнат," исключить;

- строку "Деятельность по предоставлению услуг общественного питания, в том числе на летних верандах и террасах организаций общественного питания, на объектах общественного питания, расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств размещения" дополнить абзацами следующего содержания:

"7. С 30 октября 2021 года запрет в период с 23 часов до 6 часов на оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов на дом, в организации и в номера гостиниц), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, нахождение посетителей в помещениях объектов общественного питания.

Указанные в предыдущем абзаце требования не распространяются на деятельность организаций общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций и объектов придорожного сервиса, а также услуги по организации питания для работников непрерывно действующих организаций".

2. В пункте 3 распоряжения Губернатора Омской области от 19 октября 2021 года № 129-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р" слова "с 8 ноября" заменить словами "с 30 октября".

3. Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года действие абзаца третьего подпункта 4 пункта 12 распоряжения Губернатора Омской области от 19 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области".

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 3, 4, абзацев второго и третьего подпункта 8 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 30 октября 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







