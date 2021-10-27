Посольство Беларуси в РФ не будет вести консульский прием с 28 октября до 8 ноября

Введение режима нерабочих дней в Российской Федерации, объявленного в связи с ростом заболеваемости COVID-19, отразилось и на графике приема граждан консульским отделом посольства Беларуси. Информация об этом размещена на сайте диппредставительства.

"В связи с объявлением в Российской Федерации с 28.10.2021 по 08.11.2021 нерабочих дней, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19, с 00.00 28 октября до 00.00 8 ноября будет приостановлен прием граждан по консульским вопросам", - говорится в сообщении.

Правда, уточняет посольство, "в это время будет сохранен прием граждан по вопросам выдачи свидетельств на возвращение в Республику Беларусь, а также выдаче виз иностранным гражданам, следующим по телеграммам о смерти или тяжелом заболевании близких родственников, а также владельцам дипломатических и служебных паспортов".