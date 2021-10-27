Председатель Совета судей объяснил, почему стало меньше судов по ОСАГО

Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что введение досудебного порядка рассмотрения жалоб финансовым уполномоченным способствовало существенному сокращению количества судебных споров по договорам ОСАГО и КАСКО.

Напомним, что сейчас гражданин в случае разногласий со страховщиками должен прежде всего направить претензии финансовому омбудсмену. Если же результат разбирательства его не удовлетворит, тогда он вправе обратиться в суд.

"В прошлом году к финансовому омбудсмену поступило свыше 187 тысяч обращений, из которых 185 тысяч - это споры в сфере страхования", - рассказал Виктор Момотов. Заявление прозвучало в ходе заседания экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина по теме: "Верховный Суд РФ и защита прав потребителей".

По словам Виктора Момотова, благодаря финансовому омбудсмену не только повышается уровень защиты прав потребителей финансовых услуг, но и снижается нагрузка на судебную систему. "В 2020 году финансовому уполномоченному поступили обращения в отношении 137 страховых организаций, 102 микрофинансовых организаций, 24 кредитных организаций, 4 кредитных потребительских кооперативов, а также 27 организаций, осуществляющих иные виды деятельности, были удовлетворены требования граждан на сумму в 4,2 млрд руб, - рассказал он. - Введение досудебного порядка урегулирования споров финансовым уполномоченным способствовало существенному сокращению количества судебных споров по договорам ОСАГО и КАСКО. В прошлом году к финансовому омбудсмену поступило свыше 187 тысяч обращений, из которых 185 тысяч - это споры в сфере страхования. В итоге с момента введения данного института мы наблюдаем резкое сокращение количества страховых споров в судах: если еще в 2018 году их количество составляло 273 тысячи дел, в 2019-м снизилось до 164 тысяч, то в 2020 году составило 35 тысяч дел. Иными словами, нагрузка на судебную систему в данной сфере снизилась в 8 раз, что свидетельствует о высокой эффективности работы института финансового уполномоченного".

Председатель Совета судей напомнил, что с января 2021 года в сферу ответственности финансового омбудсмена входят также кредитные потребительские кооперативы, банки, ломбарды и НПФ. "С учетом эффективности работы финансового уполномоченного ожидается дальнейшее снижение нагрузки на суды, - сказал Виктор Момотов. - Однако такая активная деятельность финансового омбудсмена не только говорит об эффективности данного института, но и свидетельствует о большом количестве недобросовестных финансовых и страховых организаций, к которым у граждан нет никакого доверия. Поэтому необходимо стремиться не только к эффективной защите прав, но и к обеспечению их соблюдения и сокращению количества случаев злоупотребления правом со стороны профессиональных экономических субъектов".

Также Виктор Момотов предупредил об угрозе массовых банкротств россиян.