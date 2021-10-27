"Лиза Алерт" заявила о гибели человека во время поисков Светланы Светличной

Во время розысков актрисы Светланы Светличной погиб человек, к которому не успели добраться волонтеры. Об этом у себя "ВКонтакте" сообщил председатель добровольческого отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

По словам Григория Сергеева, исчезновение Светланы Светличной вызвало широкий резонанс. В розысках актрисы были задействованы более 40 волонтеров, координаторы поиска, руководители штабов. Председатель СК Александр Бастрыкин также дал поручения следователям. Впоследствии выяснилось, что Светлана Светличная на самом деле никуда не пропадала, а оказалась на съемках. По одной из версий, резонанс вокруг ее мнимого исчезновения был создан искусственно для привлечения внимания. Работа десятков волонтеров была проведена впустую.

"Пешком пройдено более 30 километров по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок, - комментирует Григорий Сергеев. - И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб".