Новости

"Лиза Алерт" заявила о гибели человека во время поисков Светланы Светличной 00:37
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года 26.10.2021
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021
В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах 26.10.2021
Пентагон: В Афганистане остается около 450 американцев 26.10.2021
"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 26.10.2021
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 26.10.2021
Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи 26.10.2021
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна 26.10.2021
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ 26.10.2021
За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 26.10.2021
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 26.10.2021
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 26.10.2021
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 26.10.2021
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 26.10.2021
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 26.10.2021
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 26.10.2021
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 26.10.2021
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 26.10.2021
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 26.10.2021
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 26.10.2021
Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом 26.10.2021
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 26.10.2021
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 26.10.2021
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 26.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 00:37
Рубрика: Происшествия

"Лиза Алерт" заявила о гибели человека во время поисков Светланы Светличной

Текст: Сергей Бабкин

Во время розысков актрисы Светланы Светличной погиб человек, к которому не успели добраться волонтеры. Об этом у себя "ВКонтакте" сообщил председатель добровольческого отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

Фото: kino-teatr.ru
"Неделю шаталась": сын Светличной прокомментировал обнаружение матери

По словам Григория Сергеева, исчезновение Светланы Светличной вызвало широкий резонанс. В розысках актрисы были задействованы более 40 волонтеров, координаторы поиска, руководители штабов. Председатель СК Александр Бастрыкин также дал поручения следователям. Впоследствии выяснилось, что Светлана Светличная на самом деле никуда не пропадала, а оказалась на съемках. По одной из версий, резонанс вокруг ее мнимого исчезновения был создан искусственно для привлечения внимания. Работа десятков волонтеров была проведена впустую.

"Пешком пройдено более 30 километров по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок, - комментирует Григорий Сергеев. - И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб".

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область ЦФО Москва

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии