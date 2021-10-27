Под Ярославлем арестовали мать, выбросившую дочку из окна

Суд в Ярославской области заключил под стражу на два месяца 25-летнюю женщину, выбросившую из окна третьего этажа четырехлетнюю дочь.

ЧП произошло 26 октября на улице Первомайской в Ростове Великом. Ребенка с травмами доставили в больницу.

В отношении матери следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

- С учетом позиции прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 25 декабря включительно, - сообщила официальный представитель прокуратуры Ярославской области Яна Смирнова.

В надзорном ведомстве добавили, что прокурор региона Дмитрий Попов поставил ход расследования уголовного дела на контроль. Кроме того, он поручил провести проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних.