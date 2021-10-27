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27.10.2021 20:33
Рубрика: Культура

Двойник петербургского кота Оси станет музейным смотрителем в Твери

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба "Республики кошек и котов" Фото: Пресс-служба "Республики кошек и котов"
Фото: Пресс-служба "Республики кошек и котов"

История с пропажей и возвращением кота Оси из петербургского Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме получила неожиданное продолжение. Уличный двойник Оси теперь тоже станет интеллигентным музейным котом.

Фото: Пресс-служба Музея Анны Ахматовой
В Музей Анны Ахматовой в Петербурге вернули пропавшего кота

Напомним, 16-летний рыжий кот пропал из Музея Анны Ахматовой 8 октября. По камерам видеонаблюдения было видно, что его унесла какая-то девушка. Но после того, как музей распространил информацию с просьбой вернуть Осю, питомца принесли назад. И не его одного. На волне этой детективной истории неравнодушные петербуржцы стали обращать особенное внимание на одиноких рыжих котов. В итоге два двойника музейного кота (но гораздо моложе его) оказались среди подопечных "Республики кошек и котов". Один из них - Куар кот - теперь тоже станет музейным. Его пригласили стать старшим музейным смотрителем в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" в Твери.

Как рассказали в "Республике кошек и котов", у Куара будет коллектив максимально котоориентированных сотрудников, территория в 38 тысяч квадратных метров и круглосуточная охрана. Музей еще не открылся, так что кот успеет спокойно адаптироваться и освоиться в новой для себя роли.

По словам гендиректора исторического парка Михаила Телушкина, сотрудники музея давно собирались взять на службу кота, но раздумывали над тем, каким он должен быть. Увидев в новостях сюжет про двойника Оси, поняли, что хвостатый сотрудник найден. На новом месте ему предстоит следить со застройкой экспозиций, а после открытия музея в 2022 году он будет считаться старшим музейным смотрителем.

Кот Куар отправится в Тверь на поезде уже завтра, 28 октября.

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