Аксенов попросил не назначать дополнительные рейсы в Крым на ноябрь

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился в Минтранс РФ с просьбой не организовывать дополнительные авиа- и железнодорожные рейсы в республику в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

- Мое предложение было таким, поскольку на этот отрезок времени начали подавать заявки, чтобы поставить в расписание дополнительные рейсы, - объяснил свою позицию Аксенов. - Я категорически против. Ведь у системы здравоохранения есть свой предел, и с наплывом туристов она может не справиться. Понимаем, что у всех будут выходные дни и что люди могут захотеть поехать на отдых, но сегодня эпидемическая ситуация такая, что просим всех: уважаемые сограждане, мы в такой же ситуации, как и другие регионы, находимся, и система здравоохранения Крыма имеет свой предел.

Тем не менее, как утверждает сервис бронирования жилья Tvil.ru, на ноябрьские праздники интерес россиян к отдыху в Крыму вырос на 200 процентов. Аксенов, напомним, заявил об отсутствии планов выставлять блокпосты для проверки QR-кодов на въездах в Крым или вводить тотальный локдаун. Правда, с 25 октября бронирование номеров и заселение в отели производится только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном заболевании.