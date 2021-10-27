В Крыму бронирование жилья на ноябрь выросло на 200 процентов

Бронирование номеров в крымских отелях и гостевых домах резко выросло после объявления в РФ и Республике Крым нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Аналитики сайта отметили, что по сравнению с ноябрем 2020 года интерес россиян к отдыху в Крыму возрос на 200 процентов, а по сравнению с ноябрем 2019-го - на 260 процентов. Такая же тенденция наблюдается и в бронировании номеров и квартир на новогодние каникулы: плюс 95 процентов относительно 2020 года и плюс 195 процентов относительно 2019 года.

- Несмотря на введение антиковидных ограничений почти во всех регионах России, включая Крым, спрос на отдых в ноябрьские выходные увеличился на 260 процентов, а на новогодние каникулы - на 99 процентов, - отмечают специалисты Tvil.ru.

Пары бронируют жилье для отдыха в ноябре на срок от двух до 10 ночей и тратят на проживание от 1300 до 5000 рублей в сутки. В топ-10 популярных для ноябрьских путешествий мест вошли семь городов Крыма - Ялта, Севастополь, Алушта, Феодосия, Симферополь, Евпатория и Бахчисарай.

В свою очередь, Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Евпатория входят в десятку популярных городов Крыма, где российские туристы планируют отдохнуть на Новый год-2022. Они бронируют жилье на новогодние каникулы на четыре-девять ночей и тратят на проживание в среднем от 2000 до 4000 рублей в сутки.

Обзор составлен на основании бронирований жилья туристами с 30 ноября по 15 ноября 2021 года и с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022 года. В то же время владельцы крымских отелей и гостиниц, где для бронирования и заселения теперь не обойтись без QR-кодов, напротив, говорят об отказах от 15-30 процентов броней на ноябрь. Правда, освободившиеся номера нередко тут же бронируют вакцинированные россияне.

Напомним, накануне министр курортов и туризма Вадим Волченко заявил, что на ноябрьские праздники в отелях люксового сегмента забронировано до 80 процентов мест, а в гостиницах три-четыре звезды - до 65 процентов. Но с 25 октября забронировать номер можно лишь при предъявлении сертификата о перенесенном заболевании либо QR-кода вакцинации. А вот выставлять блок-посты для проверки QR-кодов на въездах на полуостров по примеру Севастополя власти РК пока не планируют.