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27.10.2021 16:16

В Челябинске подписан первый договор о комплексном развитии территории

Текст: Евгений Китаев (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 247(8598)
Первый проект комплексного развития территории (КРТ) будет реализован на участке с постройками промышленного назначения по проспекту Ленина, 4б. Ранее группа машиностроительных компаний выпускала здесь крепеж, фланцы, детали трубопроводов. Теперь производство перенесли на другую площадку, открыв возможность для "переформатирования" участка размером 4,1 гектара.

- Город - это живой организм, он должен развиваться, а территории, которые простаивают, пройти реновацию, - заявила мэр Челябинска Наталья Котова, добавив, что КРТ призвано стать двигателем социального и экономического прогресса.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
В территории комплексного развития могут включить накренившиеся дома

Ряд специалистов сходится во мнении, что Челябинск больше не может расти вширь. Этот ресурс исчерпан, полагают и в городской администрации. Переосмысление подходов происходит на фоне демографической ситуации, когда население областного центра не растет, а даже убывает, что также актуализирует проблему более рационального освоения земель внутри городской черты. До недавнего времени, отмечают чиновники, не было понятных механизмов их развития, но теперь подходы скорректированы, определено направление, которому будет уделяться особое внимание, создана нормативная база.

Напомним: федеральный закон о комплексном развитии территорий принят в январе 2020 года, благодаря чему появилась возможность и в регионах запускать программы, предусматривающие снос и реконструкцию не только ветхого и аварийного жилья, но и зданий, не признанных таковыми, однако мешающих развитию городов. Катализатором этого процесса называет новый механизм Сергей Пахомов, директор компании-застройщика, работающей в южноуральской столице. Этот инструмент, по его словам, поможет избавиться от "вечных" недостроев, снести их и освоить пустыри.

В регионе под КРТ определен 41 земельный участок, в Челябинске таковых три: два заняты нежилой и один жилой застройкой. Пилотным будет упомянутый выше проект на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. В течение двух лет здесь планируют возвести жилые дома общей площадью более 45 тысяч квадратных метров.

Первопроходцев не смущает, что участок находится рядом с действующими заводами: плюсы нового квартала перевесят малопривлекательный вид из окна

Причем первопроходцев как будто не смущает, что земельный участок находится рядом с действующими заводами - компрессорным и тракторным. Видимо, они полагают, что для будущих жильцов плюсы нового квартала перевесят малопривлекательный вид из окна, ведь здесь, по планам, вырастет стильный комплекс зданий разной этажности с собственным сквером, продуманной инфраструктурой и паркингом. Предстоит реализовать концепцию множества общественных пространств, модную ныне идею: дом - место, где можно не только жить, но и работать, спустившись на нижние этажи, где разместятся офисные и коммерческие помещения. Из уже ставших традиционными решений предполагаются дворы с ландшафтным дизайном и без машин.

Единственным мостиком, который соединит промышленное прошлое с многофункциональным будущим площадки, останется первый офис предприятия, поведал Илья Тихонов, директор по финансам и инвестициям компании, осуществлявшей здесь производственную деятельность. Но его реконструируют "в рамках общей концепции и, скорее всего, используют в социальном направлении - под образовательное учреждение".

В 11 регионах появятся территории комплексного развития
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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