Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в Турции

Американские сенаторы утвердили назначение своего бывшего коллеги Джеффа Флейка послом США в Турции. Одобрение кандидатуры состоялось после урегулирования дипломатического скандала, связанного с планами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выслать из страны десять иностранных послов, включая американского.

"Сенат утвердил устным голосованием Джеффри Лейн Флейка из Аризоны на пост чрезвычайного и полномочного посла", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы палаты. Флейк является сторонником президента США Джо Байдена. Ранее он представлял Аризону в нижней палате конгресса, а затем в сенате.

Напомним, Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Причиной такого решения стал призыв освободить правозащитника Осману Кавалу, с которым выступили дипломаты. От своего намерения турецкий лидер отказался после того, как посольства заверили власти Турции в приверженности принципу невмешательства во внутренние дела страны пребывания.