Из материалов Кунцевского суда об аресте стала известна фамилия предполагаемого убийцы банкира Михаила Яхонтова.

В столице заочно арестован Андрей Скрипкин. Его подозревают в убийстве Михаила Яхонтова, бывшего топ-менеджера "Смоленского банка", его жены и ребенка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как выяснила "Российская газета", Скрипкин был задержан сегодня в Белоруссии. За несколько часов до задержания, стало известно, что установлена машина предполагаемого убийцы - Hyundai Solaris белого цвета.

Отметим, что Скрипкин- бывший партнёр погибшего банкира.