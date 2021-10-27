УАЗ "Патриот" под другим брендом представят в Лос-Анджелесе

Ульяновский автозавод уже рассказывал о том, что "Патриот" проходит сертификацию для продаж на рынке США. В настоящее время испытания, сообщили в пресс-службе УАЗа, перешли в завершающую стадию, и внедорожник уже в ноябре будет представлен широкой публике на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Модель для Соединённых Штатов будет представлена под брендом Bremach - эксклюзивного дистрибьютора машин Ульяновского автозавода в США, а название "Патриот" заменено на 4х4 SUV.

По технической части Bremach 4x4 SUV копирует российский внедорожник, но отличается "настройками некоторых узлов и бортовой электроники". Напомним, в России "Патриот" продаётся со 150-сильным бензиновым мотором 2.7 литра, в пару которому можно выбрать или "механику", или "автомат". В США будут продавать внедорожники только с автоматической трансмиссией.

Ранее в Bremach заявляли, что 4x4 SUV может получить V8 и широкий перечень аксессуаров.

"Я горд представить нашу флагманскую модель здесь, в Калифорнии, крупнейшем рынке SUV на территории США. И нисколько не сомневаюсь в перспективах - мы уже продемонстрировали автомобиль ограниченному кругу клиентов и получили исключительно позитивные отзывы. Уверен, новинку ждет поистине большое будущее!", - сказал президент Bremach Рэй Хоогенраад.

Цена на Bremach 4x4 SUV, указанная на сайте дистрибьютора, - 26 405 долларов (1.85 млн рублей). В России УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой можно купить начиная от 1 360 000 рублей.

В будущем Bremach планирует начать продажи в США модели УАЗ "Пикап", который может получить название Brio.