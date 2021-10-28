АвтоВАЗ определился, когда не будет работать в 2022 году

На АвтоВАЗе определены даты единого корпоративного отпуска (ЕКО). Традиционно он разделён на три части. В это время предприятия и подразделение, входящие в состав компании, не осуществляют деятельность, за исключением тех, которые поддерживают работоспособность и осуществляют ремонт или модернизацию.

Первая часть отпуска запланирована с 4 по 6 мая 2022 года. Самый длинный период - лето: сотрудников отправят в ЕКО с 25 июля по 14 августа, "догуливать" решено с 27 по 30 декабря.

Напомним, что остаток единого корпоративного отпуска в этом году также приходился на 27-30 декабря, однако из-за дефицита электронных компонентов эту часть ЕКО перенесли на конец лета, чтобы не вводить режим простоя и максимально сохранить зарплату сотрудникам.

В настоящее время АвтоВАЗ продолжает "лихорадить" из-за дефицита комплектующих. Частично проблему помогли решить электронные инженеры, частично - пересмотр комплектаций и отказ от некоторого оборудования. Все линии конвейера заводов в Ижевске и Тольятти на данный момент работают.