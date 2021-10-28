Фермеры производят 14% от объема всей сельхозпродукции

Фермеры обеспечивают 14% от объема сельхозпроизводства в России, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Абрамченко, несмотря на сравнительно небольшую долю в производстве, отечественные фермеры имеют самый высокий индекс среди всех товаропроизводителей - 103,8%.

"Развитие МСП должно быть одним из приоритетов аграрной политики. Нужно стимулировать появление предпринимателей на селе и давать им необходимую поддержку, а не фокусироваться только на крупном бизнесе", - отметила вице-премьер.

Так, только в этом году на поддержку фермерам планируется направить свыше 11 млрд рублей. А с 2022 года правительство введет новую меру поддержки - "Агротуризм" - с выделением дополнительных 300 млн рублей.

Кроме того, по словам Виктории Абрамченко, власти доработают законопроект, позволяющий предоставлять в аренду фермерам участки государственных и муниципальных земель без торгов.

Также вице-премьер поручила Россельхознадзору определить количество и места расположения будущих пунктов для забивания скота, коих сейчас наблюдается дефицит.

Ранее аналитики составили портрет российского фермера XXI века. Как правило, это женатые мужчины в возрасте около 40 лет, которые намерены посвятить сельскому хозяйству 15-20 лет.