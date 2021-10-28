"Газпром экспорт" изучает просьбу польской PGNiG о снижении цен на газ

"Газпром экспорт" изучает обращение польской компании PGNiG о снижении цен на газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Газпром экспорт" получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его", - говорится в заявлении.

Ранее "Газпром" заявил, что компания дополнительно поставит в Европу 11 млрд кубометров газа.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".