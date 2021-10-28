Гинцбург: В Москве циркулирует с десяток вариантов "дельта"-штамма COVID

В настоящее время в Москве циркулирует около десятка разновдиностей "дельта"-штамма коронавируса. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого приводит "Интерфакс".

Как отметил Гинцбург, доля этих разновидностей составляет не более 0,2-0,5% и не является эпидемически значимой.

"Поэтому до тех пор, пока AY.4.2 не превысит 2-5%, он не будет считаться и фактически по своей сути являться эпидемически значимым по сравнению с теми, которые возникли раньше", - сказал Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта".

А большинство российских тестов способны выявлять штамм AY.4.2.