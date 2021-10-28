Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту

Космический грузовик "Прогресс МС-18", запущенный с космодрома Байконур ночью 28 октября, успешно выведен на орбиту.

"Есть отделение транспортного корабля от третьей ступени ракеты-носителя", - следует из трансляции, которая ведется на сайте госкорпорации "Роскосмос". Впереди - двухдневный автономный полет. Стыковка с российским сегментом Международной космической станции намечена на 30 октября.

Ракета "Союз" стартовала в 3 часа ночи по московскому времени. В этот раз она была украшена узорами под хохлому. Стикеры с изображениями желтых листьев и цветов были наклеены на боковых блоках первой и третьей ступеней. Кроме того, на второй ступени размещался стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.

Корабли "Прогресс" используются для доставки на МКС различных грузов - топлива, кислорода, воздуха, питьевой воды и продуктов. С 1978 года осуществлены 170 запусков, напоминает РИА Новости.