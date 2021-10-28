Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18", стартовала с космодрома Байконур, сообщается на сайте Роскосмоса.

Космический грузовик доставит на МКС 470 кг топлива, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода, а еще различное оборудование для экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, свежие фрукты и овощи.

На "Прогрессе МС-18" также находятся наборы питания для новогоднего стола, информирует ТАСС. А еще космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров заказали аджику острую, кетчуп, рыбные консервы, йогурты, консервированные салаты.

Стыковка космического грузовика с МКС запланирована на 30 октября.