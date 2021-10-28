Кроссоверы против бокового удара: из 20 только один прошел краш-тест

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) опубликовал результаты краш-тестов бокового удара, которые проводились по новым ужесточённым правилам.

Старший инженер-исследователь IIHS Бекки Мюллер заявил, что никаких иллюзий относительно итогов испытания не было, так как новый регламент ощутимо жёстче предыдущего: скорость тележки с барьером увеличилась с 50 до 60 км/ч, а вес барьера - с 1497 до 1896 килограммов.

Самыми небезопасными признаны Honda HR-V и Mitsubishi Eclipse Cross - они удостоились самой низкой оценки (Poor).

Оценку "Marginal", то есть на балл выше, получили Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage и Lincoln Corsair.

Удовлетворительно с краш-тестом справились Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Trax, Honda CR-V, Nissan Rogue/X-Trail, Subaru Forester, Toyota RAV4, Toyota Venza и Volvo XC40.

Mazda CX-5 стал единственным компактным кроссовером, который получил высшую оценку "Good". Рейтинг будет распространяться на автомобили 2021 и 2022 модельных годов, то есть он актуален и для обновлённого CX-5.