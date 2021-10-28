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28.10.2021 21:19
Рубрика: В мире

Молдавия закупит 1,5 млн кубометров газа у "Нафтогаза"

Текст: Матвей Линник

Moldovagaz заключил контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа у украинской "Нафтогаз". Об этом сообщает пресс-служба молдавской компании.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Украинская компания "Нафтогаз" стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа", - говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Долгосрочный договор на поставку газа между Moldovagaz и "Газпромом" истек в конце сентября, с 1 октября страна импортировала газ по повышенным ценам, пока не заключен новый контракт. Молдавское правительство хочет заключить его на более выгодных условиях в свете беспрецедентного роста цен на газ на европейских хабах, при этом его не устроили условия, предложенные "Газпромом". В частности, российская компания потребовала сначала погасить долг за уже поставленный газ, но молдавская сторона не хочет признавать сумму задолженности, говорил представитель "Газпрома".

Провал переговоров по новому газовому контракту может оставить зимой Молдавию без электричества и тепла, так как без консенсуса поставки газа в страну прекратятся 1 декабря, предупредил "Газпром".

В мире экс-СССР Молдавия В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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