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28.10.2021 16:05
Рубрика: Экономика

Названы самые популярные у туристов регионы на нерабочую неделю

Текст: Алексей Рыбин

Туроператоры назвали самые популярные внутрироссийские маршруты на нерабочую неделю. Лидерами стали Краснодарский край и Подмосковье, сообщает "Вестник АТОР".

Фото: Елена Березина/РГ
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На Сочи, Адлер и Красную поляну приходится от 30 до 50% всех продаж на даты с 30 октября по 7 ноября. На второе место с долей 10-20% попала Московская область.

Как поясняют представители туриндустрии, популярность этих направлений обусловлена довольно мягкими коронавирусными ограничениями по сравнению с другими регионами.

Так, например, Краснодарский край вообще не вводил никаких новых мер с лета.

При этом резко выросло и количество аннуляций туров во многие регионы. В этом топе оказались Севастополь, Крым, Калининград, Москва, Санкт-Петербург и Кавминводы. Дело также в ограничительных мерах, которые в этих местах гораздо серьезнее. В частности, на въезде в Севастополь даже установлены блокпосты. А главный псковский санитарный врач попросил туристов отменить поездки.

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