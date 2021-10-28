В недалеком будущем супертехнологичная компания Bubble (здравствуйте, товарищ майор) представляет андроида-компаньона для детей, главная функция которого - находить друзей своим владельцам с помощью специальных алгоритмов. Главный герой Барни, школьник из бедной семьи, оказывается последним ребенком в школе без заветного "Би-бота", что делает его изгоем. На день рождения родные дарят мальчику списанного робота по имени Рон - с неполным программным кодом, что в итоге приводит к революции в сфере технологий и победе добра над злом, разумеется.

В качестве зла в анимационном приключении выступает тайный сбор персональных данных для таргетированной рекламы, а главного антагониста аниматоры срисовали с покойного Стива Джобса. "Баббл" - это вообще довольно толстая аллюзия на Apple с визуальными отсылками и цитированием мифа Apple о зарождении компании в гараже. Выглядит эта издевка довольно странно, потому что образ основателя "яблочной" корпорации - при всей его неоднозначности - в общественном сознании не похож на алчного и недалекого операционного директора "Баббл".

Конфликта между беспринципной жаждой прибыли и светлой верой в то, что гаджеты могут помочь социализации, создателям показалось мало, и в конце истории главного героя поставили перед выбором, который откровенно высосан из пальца. Кульминационный момент не добавляет повествованию драматичности и вызывает только недоумение.

С первых кадров мультфильма в глаза бросается качество анимации - "Неисправимый Рон" выполнен заметно проще и дешевле анимационных блокбастеров последних лет. В целом сеттинг скучный и ничем не примечательный. Би-боты похожи на потомков Евы из "Валл-И" и зеленого робота с логотипа Android. Главный герой похож еще на десяток таких же застенчивых пареньков из мультфильмов последних лет.

Общее впечатление от мультфильма выравнивается разве что за счет неплохого - местами - юмора и трогательных моментов семейной поддержки и взаимодействия паренька-неудачника и неисправного андроида. Линия формирования привязанности между мальчиком и искусственным интеллектом удалась создателям. И, как ни странно, эта история вполне способна научить маленьких зрителей со вниманием относиться к особенностям и интересам других людей.

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