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Черное зеркальце

Рецензии
    28.10.2021, 17:20
Текст:   Екатерина Сосновская
20th Century Studios выпустили дебютный мультфильм британской анимационной студии Locksmith Animation. Сюжет нового опосредованного детища компании Уолта Диснея (в 2017 году "Студия Двадцатый век" стала подразделением Walt Disney Studios) строится вокруг влияния информационных технологий на отношения между людьми.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В недалеком будущем супертехнологичная компания Bubble (здравствуйте, товарищ майор) представляет андроида-компаньона для детей, главная функция которого - находить друзей своим владельцам с помощью специальных алгоритмов. Главный герой Барни, школьник из бедной семьи, оказывается последним ребенком в школе без заветного "Би-бота", что делает его изгоем. На день рождения родные дарят мальчику списанного робота по имени Рон - с неполным программным кодом, что в итоге приводит к революции в сфере технологий и победе добра над злом, разумеется.

Фото: КиноПоиск
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В качестве зла в анимационном приключении выступает тайный сбор персональных данных для таргетированной рекламы, а главного антагониста аниматоры срисовали с покойного Стива Джобса. "Баббл" - это вообще довольно толстая аллюзия на Apple с визуальными отсылками и цитированием мифа Apple о зарождении компании в гараже. Выглядит эта издевка довольно странно, потому что образ основателя "яблочной" корпорации - при всей его неоднозначности - в общественном сознании не похож на алчного и недалекого операционного директора "Баббл".

Фото: kinopoisk.ru
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Конфликта между беспринципной жаждой прибыли и светлой верой в то, что гаджеты могут помочь социализации, создателям показалось мало, и в конце истории главного героя поставили перед выбором, который откровенно высосан из пальца. Кульминационный момент не добавляет повествованию драматичности и вызывает только недоумение.

С первых кадров мультфильма в глаза бросается качество анимации - "Неисправимый Рон" выполнен заметно проще и дешевле анимационных блокбастеров последних лет. В целом сеттинг скучный и ничем не примечательный. Би-боты похожи на потомков Евы из "Валл-И" и зеленого робота с логотипа Android. Главный герой похож еще на десяток таких же застенчивых пареньков из мультфильмов последних лет.

Фото: kinopoisk.ru
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Общее впечатление от мультфильма выравнивается разве что за счет неплохого - местами - юмора и трогательных моментов семейной поддержки и взаимодействия паренька-неудачника и неисправного андроида. Линия формирования привязанности между мальчиком и искусственным интеллектом удалась создателям. И, как ни странно, эта история вполне способна научить маленьких зрителей со вниманием относиться к особенностям и интересам других людей.

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