Постановление губернатора Пензенской области от 28 октября 2021 года № 192 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № Пр-1998, утвержденным Президентом Российской Федерации от 24.10.2021, принимая во внимание письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 18.10.2021 № 58-00-05/3-6788-2021, от 20.10.2021 № 58-00-05/3-6838-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в новой редакции:

"В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Ввести с 16.03.2020 режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области.

2. Установить региональный уровень реагирования.

3. На территории Пензенской области по 30.11.2021 включительно:

3.1. запретить проведение публичных и иных массовых мероприятий, за исключением проведения съездов (конференций, общих собраний) политических партий, региональных и местных отделений политических партий и иных общественных объединений, организаций, содействующих развитию экспорта российских товаров; сессий Законодательного Собрания Пензенской области; заседаний представительных органов муниципальных образований Пензенской области; общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам бюджетов муниципальных образований Пензенской области и отчетов об их исполнении, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, по проектам уставов муниципальных образований Пензенской области, а также проектам муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них, при соблюдении участниками санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3.2. запретить проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий, если иное не установлено настоящим постановлением;

3.3. запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать услуги на детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках, если иное не установлено настоящим постановлением;

3.4. запретить предприятиям (организациям) общественного питания оказывать услуги в период с 23.00 до 06.00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов;

3.5. приостановить деятельность фуд-кортов, в том числе расположенных в торговых, развлекательных и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания навынос и доставки заказов;

3.6. запретить курение кальянов в ночных развлекательных заведениях (ночные клубы, дискотеки), ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3.7. запретить нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, развлекательных и торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей;

3.8. рекомендовать беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции;

3.9. вводится режим самоизоляции для невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет;

3.10. работодателям исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья:

3.10.1. обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

3.10.2. освобождать от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3.10.3. осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

3.10.4. организовать перевод занятых беременных женщин на дистанционный режим работы;

3.11. рекомендовать населению использовать личный транспорт;

3.12. рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

3.13. руководителям исполнительных органов государственной власти Пензенской области усилить режим текущей дезинфекции в занимаемых помещениях, а также в подведомственных учреждениях;

3.14. руководителям организаций различной формы собственности и индивидуальным предпринимателям усилить режим текущей дезинфекции на подведомственных территориях и объектах;

3.15. руководителям транспортных организаций, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим, автомобильным транспортом, в том числе легковым такси:

3.15.1. руководствоваться письмом Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7373-2020-32 "О направлении рекомендаций по организации работы транспорта и транспортных предприятий";

3.15.2. обеспечивать соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических требований, исключая нахождение пассажиров в транспортных средствах при отсутствии у них средств индивидуальной защиты (гигиенических масок) для защиты органов дыхания;

3.15.3. обеспечивать текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся в их пользовании, собственности;

3.16. обязать:

3.16.1. граждан обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок) для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;

3.16.2. неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений в период с 09.00 до 12.00 часов;

3.16.3. граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте;

3.16.4. органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3.16.5. работодателей обеспечить соблюдение всеми работниками масочного режима;

3.16.6. граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих на территорию Пензенской области из иностранных государств, в том числе транзитом через территории других субъектов Российской Федерации, соблюдать требования постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (с последующими изменениями) и от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (с последующими изменениями).

4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Пензенской области:

4.1. отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

4.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, при необходимости осуществлять их перевод на дистанционную форму работы, если это не нарушает функционирование учреждения (предприятия), или введение, где возможно, посменной работы;

4.3. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4.4. регистрироваться на портале "Работа в России" с заполнением формы "Сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции".

5. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области на период действия режима повышенной готовности:

5.1. Министерству образования Пензенской области:

5.1.1. рассматривать вопрос о переносе (продлении) каникул;

5.1.2. организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае установления фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в подведомственных образовательных организациях;

5.1.3. организовать работу подведомственных образовательных учреждений в 2021 - 2022 учебном году в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24;

5.1.4. ввести дополнительный контроль за исполнением профилактических и прочих ограничительных мероприятий в подведомственных образовательных организациях;

5.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области организовать работу организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по:

5.2.1. обеспечению обработки входных групп подъездных помещений, лестничных маршей, лифтовых помещений, уделив особое внимание обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей с кратностью обработки один раз в день с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

5.2.2. обеспечению проветривания подъезда не менее 15 - 20 минут;

5.2.3. использованию при обработке лифтовых кабин УФ-облучателей бактерицидных;

5.2.4. размещению на досках объявлений в лифтовых кабинах памяток о новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5.3. Министерству здравоохранения Пензенской области:

5.3.1. организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Пензенской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения;

5.3.2. принять меры по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

5.3.3. осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Пензенской области;

5.3.4. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

5.3.5. при распределении средств индивидуальной защиты исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (имеющими признаки такого заболевания);

5.3.6. обеспечить наращивание темпов вакцинации населения против гриппа, обратив особое внимание на лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), лиц, переболевших данным заболеванием, а также детей;

5.4. Министерству цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области рассмотреть вопрос продления сроков действия оплаченных проездных билетов, в том числе льготных, после прекращения режима повышенной готовности.

6. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области, осуществляющим контрольные (надзорные) функции, государственный контроль (надзор), проводить в соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с последующими изменениями), от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с последующими изменениями) и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 "Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

7. Органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области:

7.1. разрешить посещение детьми дошкольного возраста организаций любой формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в период действия режима повышенной готовности по усмотрению родителей, опекунов, попечителей;

7.2. рассматривать вопрос о переносе (продлении) каникул;

7.3. организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае установления фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в подведомственных образовательных организациях;

7.4. принять меры по исполнению поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945;

7.5. усилить режим текущей дезинфекции в занимаемых помещениях, а также в подведомственных учреждениях;

7.6. организовать работу подведомственных образовательных учреждений в 2021 - 2022 учебном году в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24;

7.7. ввести дополнительный контроль за исполнением профилактических и прочих ограничительных мероприятий в подведомственных образовательных организациях.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области:

8.1. при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

8.2. осуществлять своевременное проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

8.3. осуществлять изоляцию лиц с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с подозрением на данное заболевание, а также граждан, контактировавших с указанными группами лиц;

8.4. при получении экстренных извещений из ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области" о случаях инфекционных заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) организовывать комплекс противоэпидемических мероприятий;

8.5. в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Пензенской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства Пензенской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и нештатные аварийно-спасательные формирования.

10. Оперативному штабу при Губернаторе Пензенской области по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Пензенской области (далее - оперативный штаб) обеспечить координацию действий органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области и организаций.

11. Заместителю председателя оперативного штаба - заместителю Председателя Правительства Пензенской области, координирующему вопросы здравоохранения Пензенской области, ежедневно представлять Губернатору Пензенской области доклад о ситуации с распространением в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

12. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), который является обстоятельством непреодолимой силы.

13. Утвердить перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

14. Считать Пензенскую область с 21.07.2020 перешедшей на третий этап снятия ограничений с сохранением следующих условий:

14.1. работа в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения (предприятия), или введение, где возможно, посменной работы;

14.2. ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок) для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;

14.3. соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;

14.4. соблюдение дезинфекционного режима;

14.5. соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);

14.6. проведение интенсивной информационной работы с населением;

14.7. использование населением личного транспорта;

14.8. функционирование предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади объекта, если иное не установлено настоящим постановлением;

14.9. функционирование всех образовательных организаций;

14.10. пересмотр в физкультурно-спортивных организациях, образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, графиков проведения тренировок в сторону уменьшения с целью организации перерыва между занятиями на один час для проведения дезинфекции и проветривания помещений;

14.11. организация в торговых, развлекательных и торгово-развлекательных центрах (комплексах) дезинфекционного режима и "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела.

15. C 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно:

15.1. приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

15.1.1. ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением:

а) обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов;

б) организаций, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения гражданам, проживающим в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них;

в) организаций, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками;

15.1.2. объектов розничной торговли, за исключением:

а) аптек и аптечных пунктов;

б) объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов;

в) объектов розничной торговли в части реализации строительных материалов, при условии, что допуск посетителей осуществляется только по предъявлении QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность;

г) объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом с условием доставки;

15.1.3. организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких предприятий;

15.1.4. бань, саун, бассейнов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

15.1.5. при проведении массовых физкультурных, спортивных мероприятий, за исключением тренировочных мероприятий профессиональных спортивных команд, а также спортсменов для подготовки к участию в официальных международных соревнованиях, во всероссийских

соревнованиях, являющихся отборочными на международные спортивные соревнования, в соревнованиях, являющихся отборочными для включения в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;

15.1.6. организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торговых, развлекательных центрах и торгово-развлекательных центрах (комплексах), на аттракционах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер- классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

15.1.7. культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе выставочных залов, лекций, тренингов);

15.1.8. театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов;

15.1.9. детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торговых, развлекательных центров и торгово-развлекательных центров (комплексов);

15.1.10. образовательных организаций, предоставляющих на территории Пензенской области дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, учреждений клубно-досугового типа;

15.1.11. в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование и реализующих образовательные программы начального общего образования с обеспечением работы дежурных групп со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

15.1.12. зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе;

15.2. организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы;

15.3. ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также на работников, обеспечивающих функционирование государственных органов и органов местного самоуправления Пензенской области, а также на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, а также на сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства и осуществляющих управление многоквартирными домами;

15.4. продолжают осуществлять свою деятельность с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер автозаправочные станции (АЗС), газозаправочные станции, предприятия (организации) по техническому обслуживанию автомобилей, шиномонтажные мастерские, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ветеринарные услуги, медицинские организации по оказанию стоматологических услуг;

15.5. установить, что допуск посетителей в музеи, галереи, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, ледовые катки, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии осуществляется только по QR-коду о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность, при условии очного присутствия граждан в количестве не более 50% от общей вместимости в зданиях, помещениях и сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест.

16. Установить, что с 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической ситуации допуск посетителей осуществляется только по QR-коду о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность, при посещении:

16.1. театров, музеев, галерей, кинотеатров, концертных залов, цирков, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, ледовых катков, концертных, досуговых, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии их проведения с очным присутствием граждан в количестве не более 50% от общей вместимости места их проведения в зданиях, помещениях и сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест;

16.2. ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий (организаций) общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением фуд-кортов, указанных в подпункте 3.5 пункта 3 настоящего постановления;

16.3. организаций, оказывающих бытовые услуги;

16.4. салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

16.5. организаций, осуществляющих проведение досуговых, рекламных мероприятий, в том числе в торговых, развлекательных, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

16.6. при размещении в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения граждан.

17. Предъявление QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, лицам, не достигшим 18 лет, не требуется, если иное не предусмотрено настоящим постановлением.

Лицам, достигшим 14-летнего возраста, необходимо предъявление документа, удостоверяющего личность.

18. Руководителям образовательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления при осуществлении деятельности применять санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

20. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

21. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко





Приложение № 1 к постановлению Губернатора Пензенской области

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек

3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа <2>:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

<2> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к постановлению Губернатора Пензенской области





Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Руководители, их заместители, начальники управлений и их заместители, начальники отделов и их заместители исполнительных органов государственной власти Пензенской области, ведающих вопросами в сфере:

- государственного имущества;

- здравоохранения;

- культуры и туризма;

- образования и науки;

- финансов;

- градостроительства;

- информационной политики и средств массовой информации;

- строительства и дорожного хозяйства;

- обеспечения защиты населения и пожарной безопасности;

- промышленности и инновационной политики;

- сельского хозяйства;

- экономики;

- физической культуры и спорта;

- природных ресурсов и лесного хозяйства;

- управления жилищно-коммунальным хозяйством;

- развития потребительского рынка и торговли;

- транспорта;

- обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан и обеспечения деятельности мировых судей;

- регулирования тарифов и энергосбережения;

- регулирования контрактной системы и закупок;

- труда, социальной защиты и демографии;

- в сфере ветеринарии;

- в сфере архивного дела;

- в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко







