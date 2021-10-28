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28.10.2021 18:16
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в убийстве банкира найден мертвым в камере СИЗО

Текст: Наталья Козлова
В четверг, 28 октября, стало известно, что подозреваемый в убийстве банкира Андрей Скрипкин найден мертвым в камере следственного изолятора в Беларуси.
Андрей Скрипкин был партнером погибшего банкира Михаила Яхонтова. Фото: Следственный комитет РФ

Пока Следственный комитет РФ, в производстве которого находится это громкое уголовное дело, официально не сделал заявления, что Андрей Скрипкин мертв.

В настоящий момент Скрипкин считается подозреваемым в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи - жены и сына.

Его должны были отправить в Москву в СК 28 октября, но он якобы покончил с собой в изоляторе в Беларуси. "РГ" информацию о смерти подозреваемого подтвердили источники в правоохранительных органах.

По их сведениям, Скрипкин ночью разорвал матрас в своей камере. Охрана обнаружила тело только утром. Но сразу после задержания он признался белорусским правоохранителям, что убийство банкира и его семьи - его рук дело.

Накануне в Москве его заочно арестовал Кунцевский суд. Фамилия предполагаемого убийцы Михаила Яхонтова - бывшего топ-менеджера "Смоленского банка", его жены и ребенка стала известна из материалов суда. Андрей Скрипкин - бывший партнер погибшего банкира. Теперь уголовное дело об убийстве семьи Яхонтова может быть прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Правда, родные Андрея Скрипкина по закону имеют право с этим не согласиться и потребовать доследовать дело, если считают, что подозреваемый невиновен.

Напомним, что это громкое убийство произошло в Москве 26 октября в квартире элитного дома на Мосфильмовской улице. Там были обнаружены тела троих человек. Оказалось, что убит бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его супруга и восьмилетний сын.

По факту столичным СК было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Убийце грозило пожизненное лишение свободы. Его установили и задержали в рекордные сроки - за три дня.

Фото: МВД РФ
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Про погибшего банкира было известно немало. За пять лет до преступления Михаил Яхонтов сам был фигурантом дела о выводе денег со счетов банка и преднамеренном банкротстве.

В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Тогда по приговору суда банкиру Яхонтову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

А еще суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 миллиарда рублей. Так что основной версией совершения преступления стала финансовая - кто-то считал, что банкир ему должен очень большие деньги, и потребовал их после его освобождения.

Дочь убитого топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова Анастасия рассказала телевизионщикам, что неизвестные угрожали банкиру буквально за несколько дней до его убийства и требовали вернуть денежный долг.

Понятно, что дочь не знает суммы, но, как написало одно из изданий, неизвестные требовали от Яхонтова вернуть долг в размере 600 миллионов рублей.

Со слов журналистов выходит, что с банкиром незадолго до его убийства связалась еще и дама - руководитель некоего крупного научного предприятия, которому "Смоленский банк" очень сильно задолжал.

На момент краха кредитной организации задолженность превышала 19 миллиардов рублей.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Так что был ли предполагаемый убийца Яхонтова одиночкой, который действовал по своим личным счетам, или гражданина отправили разбираться с пропавшими в обанкротившемся банке миллиардами, пока совершенно непонятно.

Получается, что у вышедшего недавно на свободу Яхонтова врагов было очень много. Ведь, по версии следствия от 2016 года, топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более сотни миллионов рублей и преднамеренно обанкротили банк.

Совершенно точно установлено на сегодня лишь следующее: перед расправой в квартиру не проникал никто из тех, кого Яхонтов не знал. Он и его вторая жена с маленьким сыном пустили домой того, кто им был известен. Ведь двери открыли и впустили его в дом сами хозяева.

Но предполагаемого убийцу нашли так быстро по машине и из-за камер видеонаблюдения, которые теперь стоят везде, где это необходимо. Сначала стали искать, как убийца приехал к дому и как уехал.

К розыску подключились сотрудники ГИБДД. Определить подозреваемого помогла система "Поток" - аппаратно-программный комплекс, позволяющий идентифицировать номера машин.

Именно благодаря этой программе следователи смогли отследить машину, на которой перемещался подозреваемый, - ею оказалась белая "Хендэ". Но тогда, когда оперативники это узнали, мужчина успел добраться до Беларуси.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

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