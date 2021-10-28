Подозреваемый в убийстве банкира найден мертвым в камере СИЗО

В четверг, 28 октября, стало известно, что подозреваемый в убийстве банкира Андрей Скрипкин найден мертвым в камере следственного изолятора в Беларуси.

Андрей Скрипкин был партнером погибшего банкира Михаила Яхонтова. Фото: Следственный комитет РФ

Пока Следственный комитет РФ, в производстве которого находится это громкое уголовное дело, официально не сделал заявления, что Андрей Скрипкин мертв.

В настоящий момент Скрипкин считается подозреваемым в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи - жены и сына.

Его должны были отправить в Москву в СК 28 октября, но он якобы покончил с собой в изоляторе в Беларуси. "РГ" информацию о смерти подозреваемого подтвердили источники в правоохранительных органах.

По их сведениям, Скрипкин ночью разорвал матрас в своей камере. Охрана обнаружила тело только утром. Но сразу после задержания он признался белорусским правоохранителям, что убийство банкира и его семьи - его рук дело.

Накануне в Москве его заочно арестовал Кунцевский суд. Фамилия предполагаемого убийцы Михаила Яхонтова - бывшего топ-менеджера "Смоленского банка", его жены и ребенка стала известна из материалов суда. Андрей Скрипкин - бывший партнер погибшего банкира. Теперь уголовное дело об убийстве семьи Яхонтова может быть прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Правда, родные Андрея Скрипкина по закону имеют право с этим не согласиться и потребовать доследовать дело, если считают, что подозреваемый невиновен.

Напомним, что это громкое убийство произошло в Москве 26 октября в квартире элитного дома на Мосфильмовской улице. Там были обнаружены тела троих человек. Оказалось, что убит бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его супруга и восьмилетний сын.

По факту столичным СК было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Убийце грозило пожизненное лишение свободы. Его установили и задержали в рекордные сроки - за три дня.

Про погибшего банкира было известно немало. За пять лет до преступления Михаил Яхонтов сам был фигурантом дела о выводе денег со счетов банка и преднамеренном банкротстве.

В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Тогда по приговору суда банкиру Яхонтову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

А еще суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 миллиарда рублей. Так что основной версией совершения преступления стала финансовая - кто-то считал, что банкир ему должен очень большие деньги, и потребовал их после его освобождения.

Дочь убитого топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова Анастасия рассказала телевизионщикам, что неизвестные угрожали банкиру буквально за несколько дней до его убийства и требовали вернуть денежный долг.

Понятно, что дочь не знает суммы, но, как написало одно из изданий, неизвестные требовали от Яхонтова вернуть долг в размере 600 миллионов рублей.

Со слов журналистов выходит, что с банкиром незадолго до его убийства связалась еще и дама - руководитель некоего крупного научного предприятия, которому "Смоленский банк" очень сильно задолжал.

На момент краха кредитной организации задолженность превышала 19 миллиардов рублей.

Так что был ли предполагаемый убийца Яхонтова одиночкой, который действовал по своим личным счетам, или гражданина отправили разбираться с пропавшими в обанкротившемся банке миллиардами, пока совершенно непонятно.

Получается, что у вышедшего недавно на свободу Яхонтова врагов было очень много. Ведь, по версии следствия от 2016 года, топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более сотни миллионов рублей и преднамеренно обанкротили банк.

Совершенно точно установлено на сегодня лишь следующее: перед расправой в квартиру не проникал никто из тех, кого Яхонтов не знал. Он и его вторая жена с маленьким сыном пустили домой того, кто им был известен. Ведь двери открыли и впустили его в дом сами хозяева.

Но предполагаемого убийцу нашли так быстро по машине и из-за камер видеонаблюдения, которые теперь стоят везде, где это необходимо. Сначала стали искать, как убийца приехал к дому и как уехал.

К розыску подключились сотрудники ГИБДД. Определить подозреваемого помогла система "Поток" - аппаратно-программный комплекс, позволяющий идентифицировать номера машин.

Именно благодаря этой программе следователи смогли отследить машину, на которой перемещался подозреваемый, - ею оказалась белая "Хендэ". Но тогда, когда оперативники это узнали, мужчина успел добраться до Беларуси.