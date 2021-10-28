Правительство Беларуси разработало антисанкционные меры

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Правительством, уточнил он, совместно с российской стороной ведется работа и по перенаправлению белорусских грузов с прибалтийского направления на объекты Союзного государства.

Он напомнил, что точечные меры в промышленном, нефтехимическом, транспортном и банковском секторах для нормализации их финансово-хозяйственной деятельности были приняты в республике незамедлительно. И как результат, несмотря на санкции, экспорт продукции МАЗа и БЕЛАЗа по сравнению с прошлым годом вырос почти на $250 млн, нефтехимии - на $700 млн, по азотным и калийным удобрениям - на $100 млн.

Что касается ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли, то в ней тоже приняты меры по сохранению возможности экспорта нефтепродуктов в необходимом объеме и обеспечению "Нафтана" кредитными ресурсами для бесперебойных закупок нефти в России, осуществления текущей и инвестиционной деятельности.

К сожалению, констатировал Назаров, потери белорусских НПЗ из-за западных санкций составили $80 млн. Правда, реализация ответных мер белорусской стороной, пояснил он, позволила в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка в нефтехимическом сырье, а по нефтепродуктам создан их 30-суточный запас.

Вице-премьер подробно рассказал и о перспективах развития транспортного машиностроения, уточнив, что кабинетом министров принята комплексная программа развития электротранспорта. Она включает комплекс мероприятий по всему "жизненному циклу" - от научного обеспечения, организации производства, приобретения и эксплуатации до утилизации и вторичного использования.

Положительное влияние на эффективность работы лесного комплекса оказала и модернизация деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий. Объемы переработки деловой древесины достигли в 2020 году 18,5 млн куб.метров, а экспорт продукции всего комплекса вырос в два раза, достигнув $2,4 млрд, сообщил Назаров.

Трендом развития экономики страны считает он и "цифровые решения, которые все активнее внедряются на наших промышленных предприятиях". В качестве яркого примера "цифровой фабрики" вице-премьер привел завод "БЕЛДЖИ", на котором цифровизированы практически все процессы: от планирования производства и управления оборудованием на конвейере до контроля качества и формирования систем сервиса.

А на БЕЛАЗе, уточнил он, освоено производство роботизированного карьерного самосвала, а в ближайших планах - реализация проекта "Интеллектуальный карьер", где будет работать только беспилотная техника. "Проекты по разработке беспилотных моделей ведутся также на МТЗ, "Гомсельмаше", МАЗе и Белкоммунмаше", - добавил Назаров.

Кстати, впервые на мировом рынке карьерной техники белорусы применили высокоэффективные электроприводы нового поколения. Уже изготовлены опытные образцы карьерных самосвалов на аккумуляторных батареях и в дизель-троллейвозном исполнении. А до конца года на "Белкоммунмаше" и МАЗе планируется обеспечить выпуск опытных образцов электрогрузовиков грузоподъемностью десять и четыре тонн соответственно.

Кроме того, ведутся разработки электромобилей-мусоровозов, электробусов для аэропортов, констатировал вице-премьер.